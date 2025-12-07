감사원장 후보자에 민변 출신 김호철
“공공성 수호 대표적 인권 변호사”
이재명 대통령은 7일 김호철(사법연수원 20기·사진) 법무법인 클라스한결 변호사를 최재해 전 감사원장의 뒤를 이을 신임 감사원장 후보자로 지명했다.
이규연 대통령실 홍보소통수석은 “감사 운영의 정상화를 통해 감사원의 정치적 중립과 독립성, 그리고 국민 신뢰라는 헌법적 가치를 확고하게 복원할 적임자이자 전문가”라고 소개했다.
서울 출생인 김 후보자는 민주사회를 위한 변호사모임 회장과 환경운동연합 공동대표를 거치며 진보 진영에서 사회 현안에 적극적으로 목소리를 내왔다. 문재인정부에서 국가경찰위원회 위원장을 지냈다. 이 수석은 “공공성과 사회적 가치 수호에 앞장서 온 대표적인 인권 변호사”라며 “경찰국 신설이나 군 의문사 진상규명 등 사회적 파장이 컸던 사안에서 공공성과 법적 원칙을 견지해 왔다”고 말했다.
최승욱 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사