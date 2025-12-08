산업밀착 실용교육… 내년 1월15일까지 신입·편입생 모집
한양사이버대
학부생만 1만6640명 국내 최대
졸업생 5만여명·취업률 81%
곧바로 현장 투입 실무인재 양성
국내 사이버대학교 중 가장 많은 학생이 다니는 한양사이버대학교(총장 이기정)가 내년 1월 15일까지 2026학년도 학부 신입생과 편입생을 모집한다. 대학원 모집은 오는 12일까지다. 한양사이버대는 2002년 개교 당시 5개 학과 947명으로 시작했다. 올해 학부 재학생 수는 1만6640명으로 전국 사이버대학 중 가장 많은 학생이 다니고 있다. 전임교원도 79명으로 국내 사이버대학 중 가장 많다. 누적 졸업생은 5만명을 넘어섰으며 다양한 산업과 직군에서 전문성을 발휘하고 있다. 한양사이버대는 실용 중심 교육 철학과 산업 밀착형 교육과정을 운영한다는 평가를 받는다. 졸업 후 곧바로 현장에 투입 가능한 실무형 인재 양성을 추구한다. 이는 취업률로 나타나고 있다. 2025년 대학정보공시기준 취업률 81.2%을 기록, 국내 사이버대학 중 최고 수준이다.
한양사이버대는 2026학년도에 급변하는 사회·산업 환경을 반영해 ‘AI응용소프트웨어공학’ ‘노인복지요양학’를 신설했다. AI응용소프트웨어공학은 인공지능과 소프트웨어 융합 역량을 갖춘 인재 양성을 목적으로 한다. 디지털 전환이 가속화되는 시대에 맞춰 실무 중심의 커리큘럼을 제공한다. 노인복지요양학은 초고령사회 진입에 대응해 요양·복지 분야 전문 인력을 양성한다. 요양보호사 대비 과정을 포함해 실질적인 취업·자격 연계 프로그램을 제공한다. 이들 신설 학과는 한양사이버대의 최대 강점인 온라인 교육 인프라, 산학협력 네트워크, 실무 중심 커리큘럼을 바탕으로 단기간 내에 실질적 성과를 끌어낼 것으로 기대된다.
한양사이버대는 반도체, 스마트배터리, 국방기술 등 국가 전략 산업에 특화된 학과를 다수 개설해 전문성과 실무 역량을 동시에 키울 수 있는 교육과정을 제공하고 있다. 특히 삼성전자와 협력해 운영 중인 계약학과 ‘반도체공학과’는 고졸 사원의 직무 역량 향상을 위한 프로그램으로 국내 사이버대학 최초 사례다. 산업계와 대학의 유기적인 협업을 통해 실질적인 산학협력 모델을 구축한 대표적 성공 사례로 꼽힌다.
실무형 인재 양성을 위한 외부 전문가 참여도 활발하다. 호텔외식경영학과는 대한민국 중식 요리 대가 이연복 셰프를 특임교수로 초빙했다. 중식조리, 외식 창업 및 경영 특강을 통해 외식산업 현장의 생생한 노하우를 전수하고 있다. 학생들은 이 셰프의 특강을 통해 현장에서 즉시 활용 가능한 실전 감각과 업계 트렌드를 동시에 익힐 수 있다. 또한 600여개 산업체 및 공공기관과의 산학협력을 바탕으로 산업체위탁교육을 운영하고 있다.
한양사이버대는 학부 교육뿐 아니라 대학원 교육에서도 국내 사이버대학 중 선도적인 위치를 점하고 있다. 국내 사이버대학원 중 가장 많은 재학생이 재학 중인 한양사이버대 대학원은 2026학년도 전기 일반대학원 및 경영전문대학원 석·박사과정 신입생을 모집한다. 모집 기간은 10월 27일부터 12월 12일까지다.
한양사이버대 대학원은 2010년 국내 사이버대 최초로 개원한 이래, 2025년 현재 1119명의 재학생과 누적 3600명의 졸업생을 배출했다. 졸업생들은 다양한 산업 분야에서 전문성을 발휘하고 있으며, 재학생 직업군 분석 결과에 따르면 현직 전문가(51%), 관리자(18%), 사무직 종사자(17%) 순으로 분포돼 있어 실무와 연계된 전문 교육의 수요가 높음을 보여준다.
한양사이버대 대학원의 최대 강점은 시간과 공간의 제약 없이 학습할 수 있는 온라인 교육 시스템이다. 줌(Zoom) 기반 화상 세미나, 멀티미디어 강의실을 통한 실시간 강의, 녹화 강의 병행 등을 통해 학습의 유연성과 몰입도를 동시에 확보했다.
한양사이버대는 글로벌 교육 시장에서도 영향력을 확장하고 있다. 외국 학생들도 편하게 공부할 수 있는 플랫폼을 구축하고 있기 때문인데, 재학생 가운데 8%는 해외에서 수강 중이다. 아시아(54%), 아메리카(21%), 유럽(13%) 순이다. 국적은 미국, 베트남, 중국, 유럽 등 전 세계 45개국에 분포하고 있다.
또한 미국 M.I.AIR Corporation과의 항공 전문 교육 과정, 페루 국립공과대와의 복수학위 프로그램 등 해외 유수 교육기관과의 협력을 통해 다양한 국제교육 프로그램을 운영하고 있다. 이는 한양사이버대가 실질적인 글로벌 교육 네트워크를 구축해나가고 있음을 보여주는 사례다.
교육 품질에 대한 외부 평가에서도 우수한 성과를 거두고 있다. 2024년과 2025년 2년 연속 세계혁신대학랭킹(WURI·World University Rankings for Innovation) TOP100에 선정되었으며, 2024년에는 ‘Culture/Values’ 부문 세계 6위, 2025년에는 ‘학생지원 및 참여’ 부문 47위에 올랐다.
이 같은 성과의 중심에는 디지털 기반 교육 혁신 전략이 있다. 한양사이버대는 자체 개발한 AI 학습 분석 시스템 ‘HY-LIGHT’를 통해 학업 중단 위험 예측, 학습 심리 분석, 개인 맞춤형 콘텐츠 추천 등 고도화된 기능을 실현하고 있다. 이 시스템은 2019년 20%에 달하던 중도탈락률을 2024년 기준 13.8%까지 낮추는 데 기여했으며, 현재 특허 출원 중이다. ‘나노 디그리’ 제도와 디지털 배지 시스템을 도입하여 학습자의 세부 역량을 정량적으로 인증하는 체계를 구축했다. 이 시스템은 일본 오픈배지네트워크가 주관한 ‘2025 아시아퍼시픽 오픈 배지 어워드’에서 SILVER상을 수상하며, 아시아 최고의 역량 인증 플랫폼으로 인정받았다.
지원 절차는 입학 홈페이지에서 온라인 지원서 작성, 자기소개서 및 학업계획서 제출, 학업수행검사 응시(30분, 30문항), 증빙서류 제출 순으로 진행된다. 자기소개서와 학업계획서는 전체 평가의 70%를 차지하므로 지원 동기와 학업 계획을 구체적으로 작성하는 것이 중요하다. 학업수행검사는 교육목표 및 이념, 언어, 수리, 사이버윤리, 컴퓨터학습능력 등 다양한 영역에서 출제된다. 합격자 발표 후 등록금 납부와 수강 신청을 완료하면 마무리된다.
합격자 발표는 내년 1월 21일 이뤄진다. 한양사이버대 입학지원센터 홈페이지를 참고하면 자세한 정보를 알 수 있다. 전화 문의는 한양사이버대 입학지원센터(학부 02-2290-0082, 대학원 02-2290-0700), 카카오톡 ‘한양사이버대’ 채널(친구 추가 후 대화하기 선택)로도 가능하며 ‘한양사이버대’ 채널 추가 후 문의하면 된다. 평일은 오전 9시부터 밤 10시, 주말 및 공휴일은 오전 9시부터 저녁 6시까지 상담을 받을 수 있다.
