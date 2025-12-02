국힘 재선의원들 ‘계엄사과·尹단절’ 입장문 낸다
‘재창당 수준 혁신 약속’도 담을 듯
한동훈, 국회 도서관 쪽문서 회견
국민의힘 재선 의원들이 12·3 비상계엄 1주년을 앞두고 윤석열 전 대통령과의 단절과 계엄에 대한 사과를 담은 입장문을 발표할 방침이다.
재선 의원을 주축으로 한 공부 모임 ‘대안과 책임’ 소속 의원들은 2일 ‘비상계엄 1년, 성찰과 반성 그리고 뼈를 깎는 혁신으로 거듭나겠습니다’라는 제목의 입장문을 동료 의원과 공유하며 참여 의사를 묻고 있는 것으로 파악됐다.
이들은 입장문에서 비상계엄에 대한 반성과 사과, 윤 전 대통령과의 단절, 재창당 수준의 혁신을 약속했다. 이들은 “비상계엄은 우리 국민이 피땀으로 성취한 대한민국 자유민주주의를 부정하고 짓밟은 반헌법적, 반민주적 행동이었다”며 “당시 집권여당 국회의원으로서 비상계엄을 미리 막지 못한 책임을 통감하면서 국민께 머리 숙여 사과드린다”고 했다.
이어 “지금 국민께서는 더불어민주당과 이재명 정권의 폭주와 실정을 우려하고 비판하시면서도 동시에 야당인 국민의힘을 더 크게 꾸짖고 계신다”며 “불법적인 비상계엄과 이로 인한 대통령 탄핵 그리고 대선 패배에 이르기까지 국민 뜻을 온전히 받들지 못한 과오를 반성하고 국민께 사죄드리면서 뼈를 깎는 변화와 혁신으로 거듭나겠다는 다짐을 드린다”고 말했다.
한동훈 전 국민의힘 대표도 3일 국회도서관 측 쪽문에서 기자회견을 연다. 한 친한계 인사는 “사과 메시지를 포함해 지난 1년간 정치를 돌아보고, 동료 시민과 함께 나아가겠다는 취지의 메시지를 낼 것”이라고 말했다.
