시사 전체기사

[금융뒷담] 한은 직원들, 총재 ‘직무’ 평가 중… 이번엔 몇 점 나올까

입력:2025-12-03 00:15
수정:2025-12-03 00:15
공유하기
글자 크기 조정

임기 만료 앞둬… 노조가 설문조사
임기 초반 받은 성적 넘어설지 주목


한국은행 노동조합이 내년 4월 임기 만료를 앞둔 이창용 총재의 직무 수행에 대한 직원 설문조사를 진행 중이어서 결과가 주목된다. 이 총재는 임기 초반 조사에선 대외 업무는 합격점, 처우 개선 등 내부 경영은 낙제점을 받았다.

2일 한은에 따르면 한은 노조는 지난달 말부터 오는 5일까지 약 2주에 걸쳐 이 총재에 대한 내부 직원 평가를 진행하고 있다. 노조 관계자는 “수집한 데이터를 정리할 기간이 필요해 최종 결과는 설문 종료보다 1주쯤 뒤 발표할 듯하다”고 말했다. 한은 노조는 과거에도 비정기적으로 총재에 대한 직원 평가를 조사해 발표해왔다. 마지막으로 공개된 결과는 취임 1주년을 맞아 조합원 1002명이 참여한 2023년 4월 조사다.

당시 이 총재는 대외 업무 수행에서 대체로 후한 평가를 받았다. 금리 인상 등 물가 안정을 위한 노력이 시의적절했느냐는 질문에 ‘그렇다(68%)’와 ‘매우 그렇다(16%)’를 더해 84%가 긍정 답변을 내놓았다. 취임 이후 한은의 국제적 위상이 올랐다는 답변도 ‘그렇다(44%)’와 ‘매우 그렇다(14%)’를 합쳐 58%에 달했다.

반대로 최고경영자(CEO)로서의 평가는 박했다. 조합원의 46%(못했다 32%, 매우 못했다 14%)가 이 총재가 내부 경영을 ‘못했다’고 평가했다. 긍정적 평가는 전체의 14%에 불과했다. 특히 급여를 적정 수준으로 회복시켰는지에 대해 ‘그렇지 않다’와 ‘매우 그렇지 않다’ 등 부정 평가가 93%에 달했다.

이 총재가 이번 평가에선 대내외 간극을 좁힐 수 있을지 이목이 쏠린다. 다만 연이은 설화로 대외 평가마저 내려앉을 수 있다는 전망도 나온다. 이 총재는 지난달 외신 인터뷰에서 채권 시장을 불필요하게 자극했다는 평가를 받았고, 통화정책방향 회의 후엔 “젊은 층이 ‘쿨하다’는 이유로 해외 주식 투자에 몰린다”고 해 투자자들의 원성을 들었다.

이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
이의재 기자
경제부
이의재 기자
392
국민일보 경제부 이의재 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
꿈쩍 않는 김범석 의장… 이미 5000억 현금화
‘728조’ 내년도 예산안 합의… 이재명표 정책 추진 탄력
작곡가 유재환, ‘강제추행 혐의’ 벌금 500만원 선고
골 깊어진 진영갈등… 극에 달한 혐오시위
퇴직하니 ‘소득 공백’… 어찌합니까
“종교재단 정치개입은 헌법위반… 日에선 해산 명령, 검토해 달라”
[단독] “처장 기소, 어처구니…” 말했다 혼난 공수처 차장
“아동수당, 법 개정땐 새해 바로 지급”
국민일보 신문구독