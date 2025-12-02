‘마약운반선 생존자 사살’ 논란 확산… 백악관 “합법적 작전”

“해군 제독, 적법 지휘로 위협 제거”

전쟁범죄 지적… 美의회 조사 착수

마두로 “베네수엘라는 노예 거부”

니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 1일(현지시간) 수도 카라카스에서 열린 집권당 지역 지도부 취임 행사에서 국기에 입을 맞추고 있다. EPA연합뉴스

미 해군이 카리브해에서 마약 운반 의심 선박을 공습한 뒤 생존자 2명을 ‘2차 공격’해 사살한 것을 두고 후폭풍이 거세지자 1일(현지시간) 백악관이 합법적 행동이었다고 해명했다. 다만 피트 헤그세스 국방장관이 모두 죽이라고 지시한 것이 아니라 현장을 지휘한 해군 제독의 판단이었다고 주장했다.



캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 “헤그세스 장관이 프랭크 브래들리 제독에게 이 공격을 승인했다”며 “브래들리 제독은 권한과 법률 범위 내에서 작전을 지휘해 보트를 파괴하고 미국에 대한 위협을 제거했다”고 밝혔다. 레빗 대변인은 ‘브래들리 제독이 2차 공격을 명령한 것이냐’는 질문에 “그는 그의 권한 내에서 그렇게 했다”고 답했다.



해당 사건은 지난 9월 2일 카리브해에서 발생했다. 미 해군은 당시 마약 운반선으로 의심되는 베네수엘라 국적 선박을 격침했다. 이와 관련해 지난달 28일 워싱턴포스트(WP)가 해당 공격 당시 헤그세스 장관이 “모두 죽여라(kill everybody)”는 구두 명령을 내렸다고 보도하면서 파문이 커졌다. WP에 따르면 첫 공격으로 배에 있던 11명 중 9명이 숨졌고, 두 번째 미사일 공격으로 남은 2명까지 사망했다. 헤그세스 장관은 WP 보도 이후 소셜미디어에서 카리브해 군사작전이 “미국 및 국제법상 합법적”이라고 주장했다.



미 상원과 하원 군사위원회는 각각 별도의 조사를 개시해 해당 사건의 전모를 철저히 규명하겠다고 밝혔다. 상원 군사위 민주당 간사 잭 리드 의원은 “그들이 잘못한 게 없다면 영상이 무죄를 입증해줄 것”이라며 공습 영상 공개를 요구했다. 공화당에서도 진상 규명이 필요하다는 목소리가 나왔다. 공화당 소속 로저 위커 상원 군사위원장은 “관련 조사가 절차에 따라 진행될 것”이라며 “우리는 진실을 밝혀낼 것”이라고 말했다. 일부 의원은 미국에 위협이 되지 않는 생존자 2명을 2차 공격으로 살해한 것은 전쟁범죄에 해당한다고 지적했다.



논란이 확산되자 도널드 트럼프 대통령은 전날 기자들에게 “피트(헤그세스 장관)는 두 사람의 죽음을 명령하지 않았다고 했다. 나는 그를 믿는다”고 말했다.



미국은 지난 9월 이후 카리브해와 동태평양에서 마약 운반 의심 선박을 21차례 공격했고, 이로 인한 사망자가 80명이 넘는 것으로 집계됐다. 최근 미국은 카리브해에 항공모함 전단 등을 배치하면서 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 퇴진을 압박하고 있다.



마두로 대통령은 이날 카라카스에서 열린 집권당 행사에서 “베네수엘라는 평화로운 노예로 지내는 것을 원치 않는다”며 “우리가 원하는 건 주권, 평등, 자유가 보장된 평화”라고 말했다. 그러면서 “내 목숨을 바쳐서라도 국민에게 절대적인 충성을 다할 것”이라고 강조했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



