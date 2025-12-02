몰아치는 정청래표 개혁안… 지방선거 대비 강경법안 이달 매듭

與 2차 종합특검·내란전판 추진



尹절연 못한 국힘, 특검 수사로 묶고

내년엔 민생 파고드는 투트랙 전략

野 “나치 특별재판부 같아” 비판

사진=이병주 기자

정청래 더불어민주당 대표가 3대 특검(내란·김건희·채 해병)을 모두 아우르는 2차 ‘종합 특검’ 카드를 꺼내든 건 내년 지방선거를 겨냥한 포석으로 읽힌다. 정 대표는 강성 지지층이 선호하는 내란전담재판부 카드도 꺼내들었다. 윤석열 전 대통령 등 과거와 절연하지 못한 국민의힘을 특검 수사에 묶어두고, 자신들은 내년부터 민생 이슈를 파고드는 투트랙 전략을 펴겠다는 것이다.



정 대표는 1일 국회에서 열린 최고위원회의에서 2차 종합 특검 필요성을 언급하며 “무관용 원칙으로 대한민국의 사법 정의를 바로잡도록 하겠다”고 말했다. 또 “이대로 끝낼 수는 없다. 이대로 끝내지 않겠다”며 “채 해병 순직 사건의 구명로비 의혹, 12·3 비상계엄 내란 실제 기획자의 실체, 그리고 김건희 비리를 끝까지 파헤쳐야 한다”고 목소리를 높였다.



정 대표 발언은 전날 김민석 국무총리와 강훈식 대통령 비서실장, 우상호 대통령실 정무수석, 김병기 원내대표와의 만찬 회동 이후 나왔다는 점에서 당·정·대 간의 공감대도 이미 이뤄졌다는 관측이 나온다. 정 대표는 ‘검토’라고 운을 뗐지만 사실상 추진하는 방향으로 교감이 이뤄졌다는 것이다. 당 핵심 관계자는 “아직 구체적인 처리 시점이 논의되진 않았다”면서도 “특검 수사 결과로 진실이 다 드러나지 않았다는 점에서 당내 공감대가 큰 편”이라고 말했다.





여당은 국회에서 내년도 예산안을 처리한 뒤 남은 개혁 과제들도 이달 중 신속히 처리한다는 방침이다. 오는 9일 정기국회 종료 이후 곧바로 임시국회가 추가 소집될 가능성이 크다. 당 지도부는 이미 소속 의원에게 ‘12월 출국 자제령’도 내렸다. 내란전담재판부 설치와 대법관 증원(법원조직법 개정안), 재판소원 도입(헌법재판소법 개정안), 법 왜곡죄 신설(형사소송법 개정안) 등 주요 사법개혁 법안들이 처리 대상이다. 2차 특검이 가동되고 내란전담재판부가 설치되면 국민의힘은 계엄 책임론을 끌어안은 채 지방 선거를 치를 수밖에 없다는 계산이다.



국민의힘은 강하게 반발했다. 나경원 의원은 이날 법사위 법안심사1소위에서 내란전담재판부 설치에 대해 “‘내란 무죄’가 나올까봐 두려워하는 민주당이 판사를 골라 쓰겠다는 것으로 ‘나치 특별재판부’와 같다”고 비판했다. 그는 법 왜곡죄에 대해서도 “(구성 요건이) 불명확하기가 이루 말할 수 없다. 누가 법 왜곡 여부를 판단하느냐”고 따졌다. 사법부와 행정부도 전담재판부와 법 왜곡죄에 대해 ‘신중 검토’ 의견을 제시하며 우려를 나타냈다. 하지만 민주당은 내란전담재판부 설치 법과 법 왜곡죄 등을 소위에서 일방적으로 통과시켰다. 국민의힘은 의결 직전 회의장을 떠났다.



민주당은 언론개혁 법안으로 분류되는 정보통신망법 개정안의 연내 처리도 검토 중인 것으로 알려졌다. 앞서 여당은 징벌적 손해배상을 골자로 한 법안을 발의하면서 ‘허위조작정보 근절법’이라고 이름을 붙였다.



김판 기자 pan@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 온라인뉴스부 김판 기자 pan@kmib.co.kr 2563 응원 하기 카톡(ID : pandan22)으로 편하게 제보 남겨주세요. 확인 후 연락드리겠습니다. 정청래 더불어민주당 대표가 3대 특검(내란·김건희·채 해병)을 모두 아우르는 2차 ‘종합 특검’ 카드를 꺼내든 건 내년 지방선거를 겨냥한 포석으로 읽힌다. 정 대표는 강성 지지층이 선호하는 내란전담재판부 카드도 꺼내들었다. 윤석열 전 대통령 등 과거와 절연하지 못한 국민의힘을 특검 수사에 묶어두고, 자신들은 내년부터 민생 이슈를 파고드는 투트랙 전략을 펴겠다는 것이다.정 대표는 1일 국회에서 열린 최고위원회의에서 2차 종합 특검 필요성을 언급하며 “무관용 원칙으로 대한민국의 사법 정의를 바로잡도록 하겠다”고 말했다. 또 “이대로 끝낼 수는 없다. 이대로 끝내지 않겠다”며 “채 해병 순직 사건의 구명로비 의혹, 12·3 비상계엄 내란 실제 기획자의 실체, 그리고 김건희 비리를 끝까지 파헤쳐야 한다”고 목소리를 높였다.정 대표 발언은 전날 김민석 국무총리와 강훈식 대통령 비서실장, 우상호 대통령실 정무수석, 김병기 원내대표와의 만찬 회동 이후 나왔다는 점에서 당·정·대 간의 공감대도 이미 이뤄졌다는 관측이 나온다. 정 대표는 ‘검토’라고 운을 뗐지만 사실상 추진하는 방향으로 교감이 이뤄졌다는 것이다. 당 핵심 관계자는 “아직 구체적인 처리 시점이 논의되진 않았다”면서도 “특검 수사 결과로 진실이 다 드러나지 않았다는 점에서 당내 공감대가 큰 편”이라고 말했다.여당은 국회에서 내년도 예산안을 처리한 뒤 남은 개혁 과제들도 이달 중 신속히 처리한다는 방침이다. 오는 9일 정기국회 종료 이후 곧바로 임시국회가 추가 소집될 가능성이 크다. 당 지도부는 이미 소속 의원에게 ‘12월 출국 자제령’도 내렸다. 내란전담재판부 설치와 대법관 증원(법원조직법 개정안), 재판소원 도입(헌법재판소법 개정안), 법 왜곡죄 신설(형사소송법 개정안) 등 주요 사법개혁 법안들이 처리 대상이다. 2차 특검이 가동되고 내란전담재판부가 설치되면 국민의힘은 계엄 책임론을 끌어안은 채 지방 선거를 치를 수밖에 없다는 계산이다.국민의힘은 강하게 반발했다. 나경원 의원은 이날 법사위 법안심사1소위에서 내란전담재판부 설치에 대해 “‘내란 무죄’가 나올까봐 두려워하는 민주당이 판사를 골라 쓰겠다는 것으로 ‘나치 특별재판부’와 같다”고 비판했다. 그는 법 왜곡죄에 대해서도 “(구성 요건이) 불명확하기가 이루 말할 수 없다. 누가 법 왜곡 여부를 판단하느냐”고 따졌다. 사법부와 행정부도 전담재판부와 법 왜곡죄에 대해 ‘신중 검토’ 의견을 제시하며 우려를 나타냈다. 하지만 민주당은 내란전담재판부 설치 법과 법 왜곡죄 등을 소위에서 일방적으로 통과시켰다. 국민의힘은 의결 직전 회의장을 떠났다.민주당은 언론개혁 법안으로 분류되는 정보통신망법 개정안의 연내 처리도 검토 중인 것으로 알려졌다. 앞서 여당은 징벌적 손해배상을 골자로 한 법안을 발의하면서 ‘허위조작정보 근절법’이라고 이름을 붙였다.김판 기자 pan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지