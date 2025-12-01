여야 예산안 줄다리기 계속… 민주당 단독 처리 가나
쟁점사안100건→80건 좁혔지만
李정부 주요 정책 예산 평행선
양당 합의 불발로 예산안 정부안 원안이 국회 본회의에 자동 부의된 가운데 여야는 법정 시한 하루 전인 1일에도 줄다리기를 이어갔다. 일부 항목에 대해서만 이견을 좁히고, 정작 국민성장펀드와 지역사랑상품권 등 이재명정부의 핵심 정책에 관해서는 평행선을 달린 탓이다. 여당은 오는 4일을 사실상의 합의 마지노선으로 보고, 필요 시 단독 처리하겠다는 기류도 감지된다.
더불어민주당과 국민의힘은 1일 예산안 등을 주제로 세 차례 회동했으나 최종 합의에 이르지는 못했다. 양당은 당초 100건가량이던 쟁점 사안을 80건 수준으로 줄였으나 이견이 가장 큰 이재명정부 주요 정책 관련 예산에서 여전히 평행선을 달렸다. 국민의힘이 국민성장펀드, 지역사랑상품권 등 예산에 대해 비토(거부) 기조를 내세운 반면 민주당은 삭감 불가 원칙을 고수했다. 민주당 소속 국회 예산결산위원회 관계자는 “결국 문제는 주요 국정과제”라며 “AI(인공지능)자만 붙으면 일단 ‘제끼고’ 보니 줄줄이 보류가 난 것”이라고 토로했다.
민주당은 국민의힘의 반대를 발목잡기로 규정하며 신속 처리 의지를 드러냈다. 김병기 원내대표는 “제대로 된 정당이라면 예산을 협상의 볼모로 삼아선 안 된다”며 “책임 있는 심사와 결단으로 국민의 내년 살림을 지켜내겠다”고 밝혔다. 한병도 예결위원장도 정부안 원안이 본회의에 자동부의된 데 대해 유감을 표하며 “심사에 협조하지 않고 시간을 끌며 발목을 잡은 국민의힘에 책임이 있다”고 말했다.
여당은 4일 본회의를 마지노선으로 본다. 법정 시한(2일)과 별개로 이론적으로는 정기국회가 종료되는 오는 9일까지 말미가 있지만, 협상이 공전하면 마냥 기다리지 않을 것이라는 취지다. 민주당 핵심 관계자는 “9일까지 안 갈 것으로 보고 있다. 오는 4일 내에는 처리할 것”이라며 “단독 처리하면 국민의힘만 손해”라고 강조했다.
국민의힘은 민주당이 겉으로 협상하는 듯한 모습을 취하면서 실제로는 일방 처리를 계획하는 것 아니냐며 날을 세웠다. 송언석 원내대표는 기자들과 만나 “여야 합의로 예산을 처리하려면 현시점에서 감액 규모가 정해져야 한다”며 “매년 평균적으로 4조5000억~5조원이 (감액) 조정돼왔고, 이번에도 그 정도는 충분히 조정할 수 있다”고 강조했다.
2일 본회의 처리가 불발되면 공은 우원식 국회의장에게 돌아갈 예정이다. 국회의장실 관계자는 “합의 처리가 기본이다. 좀 더 지켜볼 것”이라며 원론적 입장을 냈다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
