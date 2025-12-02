시사 전체기사

소록도 치료실 유물, 예비문화유산 됐다

입력:2025-12-02 01:11
공유하기
글자 크기 조정

국립소록도병원 한센병박물관은 ‘소록도 마리안느와 마가렛의 치료 및 간병 도구’(사진)가 최초의 예비문화유산으로 선정됐다고 1일 밝혔다. 이날 서울 종로구 국립고궁박물관에서 선정증서 수여식 등 기념행사가 개최됐다.

예비문화유산은 건설·제작·형성된 지 50년이 지나지 않은 근현대문화유산 중 장래 등록문화유산으로서 보존 가치가 높은 것을 선정, 훼손·멸실을 막고 미래 문화자원의 기반을 마련하기 위해 2024년 9월 국가유산청이 도입한 제도로 이날 처음 선정됐다.

소록도 마리안느와 마가렛 치료 및 간병 도구는 두 간호사가 열악한 의료 환경과 편견 속에서도 환자의 존엄을 지키며 한센병 퇴치와 인식 개선을 위해 한평생을 헌신한 흔적이 담긴 유물이다.

두 간호사가 소록도병원 ‘M치료실’에서 사용한 유물은 분유통, 거즈통 등 모두 28종 68점으로 이번에 선정된 예비문화유산 중 규모가 가장 크다. ‘M치료실’은 마리안느와 마가렛의 이름 머리글자를 딴 치료실로 소록도병원 본관 1층에 있으며 현재 외부 관람이 가능한 형태로 공개돼있다.

박종억 소록도병원장 직무대리는 “근현대 역사를 품은 소중한 문화유산을 체계적으로 관리하고 활용할 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

김영선 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
인권위 “숨진 양평공무원에 진술 강요”…특검 수사관 고발
보안에 매년 수백억 썼는데… 퇴사자, 인증키로 쉽게 들락날락
카드 자동결제 중지… 공동현관 비밀번호 교체해야
보안조치 없는 ‘불통 쿠팡’… 불안한 소비자 ‘각자도생’
[단독] 생존률도 극과극, 양극화된 권역외상센터
尹 취임 첫해부터 돌아간 계엄시계… 누구도 막지 않았다
홍콩 아파트 화재 참사 사망자 151명으로 증가
부산 공방서 20대 수강생 톱날에 목 베여 사망
국민일보 신문구독