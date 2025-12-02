mRNA 백신 기술이 핵심… 2028년 상용화 목표

[And 건강] ‘백신 주권’ 향해 한 걸음 더

국립보건연구원 공공백신개발지원센터 연구원들이 특수 실험실에서 전동식 호흡 보호구를 착용하고 치쿤구니아열 백신 후보물질에 대한 면역원성 테스트를 하고 있다. 질병청 제공

코로나로 국산 백신 필요성 절감

2023년 중장기 로드맵 세워

정부 주도 신속 개발 체계 구축



mRNA 백신 2개 이르면 이달 임상

조류독감 백신 2027년 임상 개시

우선 순위 9종 백신도 상용화 추진



공공백신 개발 지원 가속도



팬데믹 위기 시 최대 200일 안 확보



지난달 19일 질병관리청 주최로 열린 감염병 백신 개발 임상 지원 설명회에서 mRNA 백신 개발 상황에 대해 설명하고 있다. 민태원 기자