건강검진서 촬영된 흉부 X선으로 골다공증 진단하는 AI 모델 개발

흉부 X선만으로 뼈 상태가 정상인지 골감소증, 골다공증인지를 알려주는 인공지능(AI) 모델이 개발됐다. 골다공증 여부는 ‘골밀도 검사(DXA)’를 해 봐야 진단 가능하나 장비 접근성 문제로 충분히 시행되지 못하는 경우가 많다. 흉부 X선은 대부분 건강검진에서 촬영되므로 이를 활용하면 골다공증 조기 진단의 새로운 대안이 될 수 있다는 지적이다.
서울대병원 가정의학과 박상민 교수, 김재원 연구원팀은 2004~2019년 흉부X선과 DXA검사를 모두 받은 여성 1만4502명 대상으로 대규모 이미지 데이터로 학습된 파운데이션 기반 AI 모델의 예측 성능과 설명 가능성을 비교했다.
AI는 입력된 흉부 X선에서 척추와 늑골 같은 뼈 구조를 중심으로 특징을 추출하고 이를 학습된 패턴과 비교해 정상(T스코어 -1.0 이상), 골감소증(-2.5~-1.0)), 골다공증(-2.5 이하) 중 어떤 상태와 유사한지 판단한다. 연구팀은 이에 더해 AI가 실제 어떤 뼈를 근거로 삼아 판단하는지까지 확인할 수 있는 ‘설명 가능성’ 평가 체계를 설계했다.
그 결과 총 12개의 AI 모델 중 예측력이 우수하고 설명 가능성이 균형 있게 확보된 최적의 모델 1개를 발굴했다. 김재원 연구원은 1일 “의료 AI가 실제 임상에서 활용되기 위해서는 정확도와 함께 ‘왜 그렇게 판단했는지’에 대한 근거 검증이 필수적”이라고 말했다.
