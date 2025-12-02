“담배 성분 공개 여전히 부족… 가열식 특이 유해물질 고려해야”

[And 건강]



[담배 없는 세상] 신호상 담배 독성 연구 전문가

신호상 전 공주대 환경교육과 교수가 지난달 28일 서울성모병원에서 열린 대한금연학회 추계학술대회에서 담배 유해 성분 분석 방법과 결과 등에 대해 발표하고 있다.

궐련 44종·액상형 전담 20종 지정

새 유형 특이 유해 성분 추가 필요

가향 성분·첨가물 조사 범위 넓혀야

신종 합성 물질 '유사 니코틴' 활개

규제 사각지대… 지속적 해소해야

