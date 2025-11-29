[버디 or 보기] KLPGA와의 동행 여부, LPGA가 답해야
하루아침에 고귀한 신분이 되거나 명성을 얻게 된 여성을 ‘신데렐라’라 부른다. 여자 프로골프에도 신데렐라가 여럿 있다. 퀄리파잉 시리즈를 거치지 않고 미국여자프로골프(LPGA)투어 대회에 초청 선수로 출전해 덜컥 우승해 입회 자격을 획득한 선수들이다. 국내에서 열린 LPGA투어 대회에서 우승한 ‘국내파 신데렐라’와 해외에서 열린 LPGA투어 대회에서 우승해 투어 카드를 획득한 ‘해외파 신데렐라’로 나눠볼 수 있다.
해외에서 열린 대회 우승으로 LPGA 입성에 성공한 첫 사례는 박인비(37)다. 그는 2008년 US여자오픈을 비회원 신분으로 출전해 우승 트로피를 들어 올리고 이듬해 LPGA에 진출했다. 이후 2011년에는 유소연(35)이 US여자오픈 우승으로 태평양을 건넜다. 여세를 몰아 김효주(30·롯데)가 2014년 에비앙 챔피언십, 전인지(31·KB금융그룹)는 2015년 US여자오픈 챔피언, 김아림(30·메디힐)이 2020년 US여자오픈, 그리고 지난 10월에는 황유민(22·롯데)이 롯데 챔피언십에서 우승하면서 이른바 해외파 신데렐라 계보를 이었다.
국내에서 열린 LPGA투어 대회는 2002~2005년 제주 클럽 나인브릿지에서 열린 CJ나인브릿지 클래식이 시작이었다. 이후 코오롱-하나은행 챔피언십, KEB하나은행 챔피언십이라는 대회명으로 열리다 2019년부터 BMW코리아가 타이틀 스폰서를 맡아 BMW 레이디스 챔피언십으로 개최되고 있다.
국내파는 지금까지 네 명이다. 원조 신데렐라는 2003년 CJ나인브릿지 클래식에서 우승한 안시현(41)이다. 2005년 CJ나인브릿지 클래식에서 우승한 이지영(39), 2006년 코오롱-하나은행 챔피언십 우승자 홍진주(42), 그리고 2017년 KEB하나은행 챔피언십에서 정상을 차지한 고진영(30·솔레어) 순으로 그 뒤를 이었다. 2019년 BMW 레이디스 챔피언십에서 장하나(33·3H)가 우승했지만 그는 LPGA 경험이 있어 같은 범주에 넣기는 어렵다.
문제는 더 이상 국내파 신데렐라가 나오지 않고 있다는 점이다. KLPGA투어 선수들의 대회 출전이 2021년 대회가 마지막이었기 때문이다. KLPGA투어와 LPGA투어를 중계하는 주관 방송사들이 중계 방송시간을 놓고 이견을 좁히지 못한 게 가장 결정적 원인으로 알려져 있다.
하지만 내년에는 KLPGA투어 선수들이 BMW레이디스 챔피언십에서 우승 경쟁을 펼치는 모습을 보게 될지도 모른다. 지난 3월 취임한 KLPGA 김상열 회장이 국내에서 열리는 LPGA 대회 공동 주관을 추진하겠다고 밝힌 뒤 실제로 물밑 협상이 진행 중이다. 2024년부터 LPGA 국내 주관 방송사가 SPOTV로 바뀌는 점도 긍정적으로 작용할 수 있다.
문제는 쿼터, 즉 출전자 수다. KLPGA는 2019년과 2021년 대회(2020년 대회 코로나19 팬데믹 여파로 미개최) 수준은 되어야 한다는 입장이다. 최소 30명이 출전해야 대회 성적을 KLPGA 공식 기록으로 반영할 수 있기 때문이다.
지난 10월19일 전남 해남 파인비치골프링크스에서 김세영(32·스포타트)의 우승으로 막을 내린 대회는 나흘간 총 6만여명(주최측 추산)의 갤러리가 찾은 것으로 집계됐다. 흥행 대박이었다. 전남 최초로 열린 국제적 골프대회에 대한 지역민의 관심이 그만큼 컸다는 방증이다. 전라남도와 해남군, 개최지인 파인비치골프링크스의 전폭적 지원도 간과할 수 없다.
BMW코리아는 지난 6월 LPGA투어와 2029년까지 BMW 레이디스 챔피언십을 연장하는 계약을 체결했다. 적극적인 지역사회 공헌과 경제 활성화를 위해 한 지역에서 2년 연속 개최하는 것이 원칙이라 내년 대회도 파인비치골프링크스에서 열린다.
올해 같은 흥행을 담보할 가장 최상의 방법은 KLPGA투어와의 콜라보다. 12월 중순 내년 일정이 최종 발표되기에 앞서 협상이 마무리돼야 한다.
BMW레이디스 챔피언십은 지난 5차례 대회에 총 25만명의 팬들이 몰렸다. LPGA투어와 주최사인 BMW코리아가 놓쳐서는 안 될 점이 있다. KLPGA와 공동 주관으로 개최했던 2019년과 2021년 대회 때 국내 골프팬의 관심이 가장 뜨거웠다는 점이다.
BMW코리아 한상윤 대표는 대회의 5년 연장 계약을 발표하면서 “앞으로도 철저하게 준비해 팬들의 뜨거운 열정과 성원에 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 다짐했다. 타이틀 스폰서의 다짐이 실천에 옮겨지기 위해서는 LPGA가 적극적으로 나서야 한다. 한국의 골프팬들은 BMW레이디스 챔피언십 대회에서 KLPGA투어 선수들이 LPGA투어 선수들과 경쟁하는 모습을 볼 수 있길 간절히 바란다. 그런 국내 팬들의 염원에 이제 LPGA가 답할 차례다.
