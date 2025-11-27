크리스마스마켓서 특별한 추억 만들어 보세요
매년 화제가 됐던 ‘롯데타운 크리스마스마켓’이 지난 20일 오픈했다. 내년 1월 4일까지 46일간 800평대 규모의 서울 송파구 롯데월드타워 월드파크 잔디광장에서 열린다.
기프트·식음료(F&B)·체험형 상점 등 유럽형 크리스마스마켓을 모티브로 한 부스 51개를 마련했다. 오후 4시 이전에는 무료로 입장할 수 있고, 이후엔 다양한 혜택이 포함된 ‘패스트 패스’ 등을 유료로 운영한다.
올해 크리스마스마켓에서는 시그니처 콘텐츠에 ‘몰입형 요소’를 가미했다. 움직이는 빨강 하트 조명 장식을 추가한 13m 높이의 ‘초대형 크리스마스트리’, 트리 주변으로 하루 다섯 차례 인공 눈을 분사해 인증샷을 남길 수 있는 ‘스노우 샤워’, 한 번에 약 30명이 동시에 탑승할 수 있는 ‘2층 회전목마’ 등 환상적인 공간 경험을 선사한다.
롯데 계열사 및 파트너사와의 다양한 컬래버 콘텐츠도 선보인다. 특히 성수 팝업을 통해 MZ세대 디저트 마니아들의 폭발적 인기를 누린 롯데웰푸드 ‘가나 초콜릿 하우스’가 올해 최초로 마켓에 나선다. 올리브영에서는 건강하고 맛있는 간식을 제안하는 스낵 브랜드 ‘딜라이트 프로젝트’의 체험형 팝업 부스를 운영한다.
특별 제작한 ‘롯데타운 크리스마스 마켓 한정판 굿즈 3종’을 통해 유럽 정통 크리스마스 문화와 분위기도 전한다. 크리스마스 마켓의 백미인 ‘겨울 인기 먹거리’ 부스를 지난해보다 20%가량 확대했다.
