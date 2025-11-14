“추경호, 계엄 막으러 국회 가자는 한동훈 요구 거부”
특검, 계엄 동조 행위로 영장에 적시
계엄 반대 입장 표명 요청도 묵살해
내란 특검은 12·3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 의원이 계엄 해제 표결을 위해 국회로 이동하자는 한동훈 전 국민의힘 대표의 요구를 거부한 점을 계엄 동조 행위로 구속영장에 적시한 것으로 나타났다. 특히 추 의원이 1980년 대학생 시절 비상계엄을 경험했던 점을 근거로 그가 윤석열 전 대통령의 계엄 선포가 위법하다는 점을 인식했을 것으로 판단했다.
13일 추 의원 체포동의안에 따르면 추 의원은 한 전 대표가 “계엄을 막기 위해 신속히 국회로 가야 한다”고 요구하자 “중진 의원들이 당사로 올 테니 그들의 의견을 들어보자”며 거부했다. 또 한 전 대표가 “원내대표 명의로 계엄에 대한 반대 입장을 명확히 내달라”고 요청했지만 추 의원은 “당대표가 입장을 냈으니 원내대표가 따로 입장을 낼 필요가 없다”며 받아들이지 않았다.
추 의원이 한 전 대표와 이런 대화를 나눈 건 계엄 선포 직후인 오후 11시22분쯤 그가 국민의힘 당사에 도착해 윤 전 대통령과 2분 5초간 통화한 직후다. 윤 전 대통령은 이 통화에서 “비상계엄이 보안을 요하는 것이기 때문에 미리 알려주지 못해 미안하다”며 추 의원에게 협조를 요청했다.
특검은 1980년 5월 추 의원이 고려대 학생일 때 비상계엄 선포와 포고령에 의해 모든 대학이 휴교 조치되고 계엄군이 교내에 주둔하며 학생 시위를 탄압했던 것을 경험한 점을 비춰 윤 전 대통령의 계엄 선포가 위법하다는 것을 충분히 인식했다고 봤다.
한편 박성재 전 법무부 장관에 대한 두번째 구속 전 피의자심문(영장실질심사)이 남세진 서울중앙지법 영장전담 부장판사 심리로 이날 열렸다. 지난달 15일 법원이 영장을 기각한 지 약 한달 만이다. 박 전 장관은 윤 전 대통령의 계엄 선포가 위법한 것임을 알면서 법무부 실·국장 회의를 소집하고 합동수사본부 검사 파견 검토 및 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근 등의 지시를 내린 혐의를 받는다. 내란 선동 등 혐의를 받는 황교안 전 국무총리에 대한 영장실질심사도 같은 법원 박정호 영장전담 부장판사 심리로 열렸다.
신지호 기자
