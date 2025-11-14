삼성·LG, 벤츠와 미래車 손잡기 ‘경쟁’

LG CEO 총집결, 벤츠 회장과 회동

이재용 회장, 승지원으로 만찬 초대

LG그룹과 메르세데스-벤츠의 최고경영진이 13일 서울 여의도 LG트윈타워에서 만나 기념촬영을 하고 있다. 양측은 전장 사업과 관련해 전방위적인 협력을 강화하기로 했다. LG전자 제공

2년 만에 방한한 독일 메르세데스-벤츠 올라 칼레니우스 회장이 LG그룹 최고경영진과 만나 LG의 자동차 전장(전자·전기 장치) 사업 역량을 결집한 ‘원(One) LG’ 솔루션 협업 확대 방안에 대해 논의했다. 전장 사업을 미래 먹거리로 주목하고 있는 이재용 삼성전자 회장은 칼레니우스 회장을 삼성 영빈관인 승지원으로 초청해 만찬을 함께 했다.



조주완 LG전자 최고경영자(CEO)와 정철동 LG디스플레이 CEO, 김동명 LG에너지솔루션 CEO, 문혁수 LG이노텍 CEO는 13일 서울 여의도 LG트윈타워에서 칼레니우스 회장과 회동했다. 메르세데스-벤츠 측에서는 마티아스 바이틀 CEO 등 주요 경영진이 참석했다.



양측은 ‘전기차 중심의 미래 모빌리티’ ‘지속 가능한 글로벌 생산 네트워크’ 등 메르세데스-벤츠의 비전 실현을 위한 전방위적 파트너십 강화를 협의했다. 칼레니우스 회장은 “LG는 메르세데스-벤츠가 특별하고 새로운 것을 시도할 때마다 자연스럽게 찾는 파트너 중 하나”라고 말했다. 이어 “오늘 LG의 SDV(소프트웨어 중심 자동차) 솔루션, 차량용 인공지능(AI) 에이전트, 배터리 등 다양한 기술에 관해 얘기를 나눴다”고 전했다.



칼레니우스 회장 일행은 이어 서울 용산구 한남동 승지원을 찾아 이 회장과 만찬 회동을 했다. 전장 사업 등 미래 모빌리티 기술 관련 협력 방안이 중점 논의된 것으로 전해졌다. 최주선 삼성SDI 사장과 크리스천 소봇카 하만 CEO 등 삼성의 전장 계열사 경영진도 동석했다. 삼성은 반도체와 디스플레이 등 기존 파트너십 강화와 동시에 차세대 전기차용 배터리, 자율주행 등 미래 모빌리티 분야 공조 범위가 확대할 것으로 기대하고 있다.



김지훈 기자 germany@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 2년 만에 방한한 독일 메르세데스-벤츠 올라 칼레니우스 회장이 LG그룹 최고경영진과 만나 LG의 자동차 전장(전자·전기 장치) 사업 역량을 결집한 ‘원(One) LG’ 솔루션 협업 확대 방안에 대해 논의했다. 전장 사업을 미래 먹거리로 주목하고 있는 이재용 삼성전자 회장은 칼레니우스 회장을 삼성 영빈관인 승지원으로 초청해 만찬을 함께 했다.조주완 LG전자 최고경영자(CEO)와 정철동 LG디스플레이 CEO, 김동명 LG에너지솔루션 CEO, 문혁수 LG이노텍 CEO는 13일 서울 여의도 LG트윈타워에서 칼레니우스 회장과 회동했다. 메르세데스-벤츠 측에서는 마티아스 바이틀 CEO 등 주요 경영진이 참석했다.양측은 ‘전기차 중심의 미래 모빌리티’ ‘지속 가능한 글로벌 생산 네트워크’ 등 메르세데스-벤츠의 비전 실현을 위한 전방위적 파트너십 강화를 협의했다. 칼레니우스 회장은 “LG는 메르세데스-벤츠가 특별하고 새로운 것을 시도할 때마다 자연스럽게 찾는 파트너 중 하나”라고 말했다. 이어 “오늘 LG의 SDV(소프트웨어 중심 자동차) 솔루션, 차량용 인공지능(AI) 에이전트, 배터리 등 다양한 기술에 관해 얘기를 나눴다”고 전했다.칼레니우스 회장 일행은 이어 서울 용산구 한남동 승지원을 찾아 이 회장과 만찬 회동을 했다. 전장 사업 등 미래 모빌리티 기술 관련 협력 방안이 중점 논의된 것으로 전해졌다. 최주선 삼성SDI 사장과 크리스천 소봇카 하만 CEO 등 삼성의 전장 계열사 경영진도 동석했다. 삼성은 반도체와 디스플레이 등 기존 파트너십 강화와 동시에 차세대 전기차용 배터리, 자율주행 등 미래 모빌리티 분야 공조 범위가 확대할 것으로 기대하고 있다.김지훈 기자 germany@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지