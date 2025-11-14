CU 하와이 1호점 오픈… “K편의점 신대륙 진출”
BGF리테일은 지난 12일(현지시간) 미국 하와이 1호점인 ‘CU 다운타운점’을 오픈했다고 13일 밝혔다. CU 다운타운점은 약 230㎡(약 70평) 규모의 대형 편의점이다. 미국 호놀룰루시의 최대 중심상업지구인 다운타운 오피스가에 위치해 있다. 인근 오피스 근무자를 비롯해 호텔 투숙객과 관광지 방문객, 로컬 주민들까지 쉽게 접근이 가능하다.
‘K푸드와 알로하의 만남’이라는 콘셉트로 K편의점의 특색 있는 상품과 서비스를 선보인다. 김부각 등 외국인들에게 인기 높은 K푸드와 라면, 즉석밥 등 생활 밀착형 상품들로 구성했다. 연세우유 크림빵 시리즈, 노티드 도넛 시리즈 등도 수출 판매한다. 홍정국 BGF리테일 부회장은 “하와이에서도 한국의 맛과 감성, 혁신적 편의점 경험을 제공하게 됐다”며 “CU는 이번 미주 진출을 통해 한국 편의점 산업의 글로벌 파워를 증명하고 한국의 문화를 세계에 전파하는 K트렌드 플랫폼으로서 위상을 높여 갈 것”이라고 말했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사