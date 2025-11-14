삼성 임직원 ‘티끌의 기적’
사원증만 태그하면 1000원 적립
10년간 112억, 3770명에 새희망
사원증을 태깅할 때마다 1000원씩 기부되는 삼성의 ‘나눔키오스크’가 10주년을 맞았다. 삼성 임직원들의 ‘일상 속 나눔’은 100억원이 넘는 기부금으로 쌓여 어린이 환우 등 3770명에게 희망을 선물했다.
삼성은 13일 삼성전자 수원 디지털시티 디지털홀에서 나눔키오스크 10주년을 기념하는 ‘2025 나눔의 날’ 행사를 개최했다. 행사는 나눔키오스크 10년 간의 성과를 공유하고 지난 3일부터 진행된 ‘나눔위크’를 결산하는 차원에서 마련됐다.
나눔키오스크는 2015년 삼성전자 구미사업장 임직원들의 아이디어로 시작됐다. 현재 삼성 23개 관계사에 151대(국내 108대·해외 43대)의 나눔키오스크가 설치돼 있다. 그간의 누적 기부금은 112억원으로, 희귀질환·장애·질병 등으로 어려움을 겪는 아동 3770명에게 전달됐다.
8년간 매월 50회 이상 나눔키오스크 기부를 실천한 공민준 프로는 “점심, 저녁을 먹으러 갈 때마다 태깅하다 보니 나눔이 일상의 루틴이 됐다”고 말했다. 올해 나눔키오스크 최다 기부자로 꼽힌 황경문 프로는 “누군가의 하루를 밝히는 데 도움을 줄 수 있어 행복하다”고 했다.
삼성 임직원들은 이번 나눔위크 기간에도 총 3억원을 나눔키오스크를 통해 기부했다. 아동 20명을 위한 특별 모금을 진행한 결과다. 이외에도 임직원 8만8000여명이 지역사회 봉사, 헌혈 캠페인 등 다양한 방식으로 나눔위크에 동참했다.
삼성은 나눔키오스크를 국내외 사업장으로 더 확대할 계획이다. 박승희 삼성전자 CR담당 사장은 “나눔키오스크는 임직원의 작은 손끝에서 시작된 10년의 기적”이라며 “앞으로도 일상의 기부가 만드는 선한 변화를 지역사회와 함께 이어가겠다”고 말했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
