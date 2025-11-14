삼성웰스토리, “구내식당 혼잡도, AI가 알려준다”
피플카운팅·무인결제 솔루션 도입
삼성웰스토리는 비전 인식 기술을 활용한 ‘인공지능(AI) 솔루션’을 본사 구내식당에 도입하고 향후 전국 사업장으로 적용을 확대해나갈 계획이라고 13일 밝혔다. 삼성웰스토리가 도입한 AI 솔루션은 구내식당 혼잡도와 예상 대기 시간을 알리는 ‘AI 피플카운팅’과 간편식 무인 결제가 가능한 ‘AI 스캐너’다. 삼성웰스토리는 AI 전문기업과의 협업해 AI 솔루션을 개발해왔다.
AI 피플카운팅을 활용하면 구내식당 내에 설치된 카메라와 AI 장비가 이용자 수를 실시간으로 셀 수 있다. 체류 시간을 분석해 구역별 혼잡도와 예상 대기 시간 정보를 실시간으로 제공해 대기 줄 분산 효과를 볼 수 있다. AI 스캐너는 구내식당에서 제공하는 여러 종류의 간편식을 스캐너 위에 올리면 360도로 배치된 카메라가 상품들을 실시간 스캔해 1~2초 만에 AI로 분석하고 결제까지 연동해주는 무인 결제 시스템이다. 대기 시간을 줄이고, 상품 스캔 정보로 재고를 실시간 파악해 품절을 방지할 수 있다.
삼성웰스토리 관계자는 “AI 전문기업과의 긴밀한 협업과 체계적인 기술 검증 과정을 거쳐 이번 AI 솔루션을 도입하게 됐다”며 “앞으로도 AI를 활용한 다양한 솔루션을 개발해 차별화된 소비자 경험을 선보이겠다”고 말했다.
