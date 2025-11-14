국세청, 태광산업 세무조사 전격 착수
어제 장충동 사옥 조사 인력 투입
예고 없어… ‘비정기 세무조사’ 성격
국세청이 13일 섬유·석유화학 중견기업인 태광산업을 상대로 세무조사에 착수했다. 업계에 따르면 서울지방국세청 조사4국은 이날 태광산업 본사가 위치한 서울 장충동 사옥에 조사 인력을 투입했다. 국세청 조사 인력은 사옥에 돌입해 인사팀 PC 등 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다.
이번 조사는 예고가 없었던 만큼 정기 세무조사가 아닌 특별세무조사 성격의 비정기 세무조사인 것으로 파악된다. 정기 세무조사의 경우 세무조사 개시 20일 전 사전 통지하게 돼 있다. 태광산업은 최근 애경산업과 인수합병(M&A) 계약을 체결했다. 태광산업은 지난달 애경산업 발행주식의 31.56%인 833만6289주를 취득했다고 공시하면서 대주주로 올라섰다.
다만 인수합병과 관련해 잔금을 치러야 하는 상태다. 추가 M&A도 공언해둔 만큼 ‘실탄’ 확보가 시급한 상황이다. 태광산업은 코트야드메리어트 남대문, 이지스자산운용을 M&A 대상으로 지목한 바 있다. 두 곳의 몸값만 1조2000억원 규모인 상황에서 국세청 세무조사를 받게 됐다. 세액추징 시 자금 조달 등에 지장을 받을 가능성도 있다.
이번 비정기 세무조사와 관련해 국세청은 “확인해 줄 수 없다”고 밝혔다.
