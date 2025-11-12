시사 전체기사

[포토] 중앙지방협력회의 참석한 김민석·오세훈

입력:2025-11-12 22:02
김민석(왼쪽) 국무총리와 오세훈 서울시장이 12일 용산 대통령실에서 이재명 대통령이 주재한 제9회 중앙지방협력회의에 참석해 악수하고 있다.

김지훈 기자

