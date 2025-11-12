시사 전체기사

[포토] 360도 전 방향 VR 기기 체험해 보세요

입력:2025-11-12 21:27
12일 경기도 일산 킨텍스에서 열린 '대한민국 가상 융합 산업대전'에서 참가업체 관계자들이 모든 방향으로 움직일 수 있는 트레드밀 가상현실(VR) 기기를 시연하고 있다.

연합뉴스

