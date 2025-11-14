시사 전체기사

시의 맛 알려주는 시그림책

입력:2025-11-14 00:08
공유하기
글자 크기 조정

[책과 길]
봄 여름 가을 겨울, 시와 함께
그랜트 스나이더 글·그림, 제님 옮김
노는날, 96쪽, 1만8000원


간결하지만 작은 울림을 주는 시와 적절하고도 은은한 유머가 스민 그림이 어우러진 시그림책이다. 봄의 설렘, 여름의 자유, 가을의 사색, 겨울의 고요까지, 계절의 변화를 따라 자유로운 시의 여정이 펼쳐진다. 놀이터 오래된 미끄럼틀, 시냇가 올챙이, 장난감 블록, 늦게 온 버스 등 일상의 작은 순간들이 어느새 시가 될 수 있다는 것을 느낄 수 있다.

시를 처음 만나는 아이들에게 시의 맛을 느끼게 하는 훌륭한 교재가 될 수 있지만 감수성이 메마른 어른들도 함께 읽으면 좋을 듯하다. 옮겨진 우리말도 이물감이 없이 자연스럽다. 시 쓰는 법도 군데군데 나온다. 하나를 소개하면 이렇다. “시를 쓰려는 마음을 잠시 놓아. 펜과 종이도 두고, 발길도 마음도 흐르는 대로. 자연의 경이로움 속에서 새로운 감각을 느껴 봐. 굳이 찾지 않아도 돼. 어느새 시가 올 거야.”

맹경환 선임기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 민주, 예산심사하며 ‘친윤 감사위원’ 퇴출 압박…법무 차관엔 ‘함구령’
장관 이름 잘못 부른 나경원…정정에 “이름 헷갈릴 정도로 부르기 싫어”
조두순, 지난달 또 거주지 이탈…섬망 악화한 듯
수능 끝난 학생 노린다…거리설문·강좌? ‘이단·사이비 주의보’
백악관 “셧다운 끝낼 예산안 트럼프 서명 오늘밤 이뤄지길”
“온기 느껴본 적 없다”… 국힘 단체장 쓴소리
서울 떠나는 사람들… 집값 부담에 ‘경기行’ 가속
뉴진스 멤버 전원 어도어로 복귀한다
국민일보 신문구독