시사 전체기사 [포토] 해변서 마약 찾는 탐지견 입력:2025-11-12 18:43 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 경북 포항시 북구 흥해읍 오도1리 해안에서 12일 관세청 관계자가 탐지견과 함께 마약 수색을 벌이고 있다. 포항에서는 최근 연이어 마약 의심 물질이 발견되고 있다. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 차기 서울시장 野 적합도 1위 정원오 “오 시장님, 고생 많으셨죠?” 2 “잘하고 있다”…국무회의서 국세청 칭찬한 이 대통령 왜? 3 박지원 “휴가 낸 멍청한 X, 선택적 항명 나쁜X…모두 물러나야” 4 조국 “대장동 추징·몰수 못 해” 한동훈 “모르면서 우겨” 5 [단독] 안규백 장관, 장성 교체 ‘뒷북 논의’에 진영승 합참의장 질책 해당분야별 기사 더보기 1 “바뀐 카톡에 피로감 90%”… 그래도 대항마 없는 메신저 시장 2 한국은행 “한국인, 집값 상승 기대 과도해” 3 널뛰는 증권사 내년 코스피 전망… 4500부터 7500까지 제각각 4 “강남 잡으려다 노원 무너져”… 제동 걸린 재건축 단지 반발 5 국토 장관 “화성·구리 풍선효과 우려… 규제지역 확대 검토” 해당분야별 기사 더보기 1 70대 몰던 택시 중앙선 넘어 사고…일본인 부부 아기 중태 2 [속보] 특검, ‘내란 선전선동’ 황교안 자택서 체포…압수수색도 집행 3 정성호 “대장동 항소포기, 대통령실과 소통 안해…반대한 적 없어” 4 “이틀만 더 쉬고 싶다”… 새벽배송 중 숨진 30대, 아내에 피로 호소 5 중국발 미세먼지 뚝… “하늘이 맑아졌어요” 해당분야별 기사 더보기 1 마이클 잭슨 딸 “마약 때문에 코에 구멍 뚫려…마약하지 마” 2 ‘일촉즉발’ 카리브해…세계 최대 美 항모 진입, 베네수는 ‘전면 준비 태세’ 3 압수 비트코인만 9조…13만명에 사기 친 중국인의 최후 4 트럼프 “이기기 위해서만 싸울 것…우리도 ‘전승절’이라 부르겠다” 5 中 무술 ‘통배권’ 계승자…세계 따귀대회서 한 방에 K.O. 해당분야별 기사 더보기 1 美스포츠 ‘승부 조작’ 충격… 칼 빼든 MLB “베팅 최고액 제한” 2 꼰대 주인공에 웃다가 ‘내 얘긴데’…공감 부르는 ‘김 부장 이야기’ 3 ‘동생 학비 버는 23살 착한 언니’ 홍정민, 상금왕과 공동 다승왕 2관왕 차지…“이제야 조금 마음 놓인다” 4 어도어 “뉴진스 해린·혜인 활동 이어간다” 5 백기태호, 10년 만의 쾌거…韓, U-17 월드컵 조별리그 무패 통과 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 어도어 “뉴진스 해린·혜인 복귀키로” 2 “‘중국산=싸구려’ 옛말” C뷰티가 밀려든다…시험대 오른 K뷰티 안방 3 청소년 무방비 합성 니코틴 규제 법안, 이번 국회 반드시 통과돼야 4 “이외수의 아내가 천직”… 부인 전영자씨 별세 5 케이블TV기자협회, 토론회 자료집 공식 납본 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [속보] 어도어 “뉴진스 해린·혜인 복귀키로” 압수 비트코인만 9조…13만명에 사기 친 중국인의 최후 법무장관 “대장동 항소 포기, 대통령실과 소통 안 해…반대한 적 없어” 마이클 잭슨 딸 “마약 때문에 코에 구멍 뚫려…마약하지 마” 70대 몰던 택시 중앙선 넘어 사고…일본인 부부 아기 중태 트럼프 “이기기 위해서만 싸울 것…우리도 ‘전승절’이라 부르겠다” “바뀐 카톡에 피로감 90%”… 그래도 대항마 없는 메신저 시장 널뛰는 증권사 내년 코스피 전망… 4500부터 7500까지 제각각 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요