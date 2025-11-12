시사 전체기사

[포토] 해변서 마약 찾는 탐지견

입력:2025-11-12 18:43
경북 포항시 북구 흥해읍 오도1리 해안에서 12일 관세청 관계자가 탐지견과 함께 마약 수색을 벌이고 있다. 포항에서는 최근 연이어 마약 의심 물질이 발견되고 있다. 연합뉴스

