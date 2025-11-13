“세계 1위 리튬기업 될 것”… 포스코, 호주·아르헨에 1.2조 투자
호주 광산기업 지주사 30% 인수
아르헨 염호 광권도 추가 확보
장인화 “리튬 공급망 다변화할 것”
포스코홀딩스가 이차전지 소재 핵심 원료인 리튬을 대량 확보하기 위해 호주와 아르헨티나에 1조원 이상을 추가 투입한다. 공격적인 투자를 통해 미래 우량 자원을 선점하고, 원가 경쟁력과 공급 안정성을 동시에 강화한다는 전략이다. 세계 1위 리튬 기업을 목표로 하는 장인화 포스코그룹 회장은 철강을 넘어 이차전지 소재 국산화를 통해 국가 경제에 기여하는 ‘소재보국’을 실현하겠다는 방침이다.
포스코홀딩스는 호주 대표 광산기업인 미네랄리소스가 새로 설립하는 중간 지주사의 지분 30%를 인수한다고 12일 밝혔다. 투자 금액은 7억6500만 달러(약 1조1000억원)에 이른다.
이번 투자로 포스코홀딩스는 미네랄리소스가 서호주에서 운영하는 워지나 광산과 마운트마리온 광산으로부터 연 27만t의 리튬 정광을 안정적으로 공급받게 됐다. 두 광산의 생산 능력 확장 계획을 반영한 수치다. 수산화리튬으로 환산하면 약 3만7000t 규모로, 전기차 약 86만대에 필요한 규모다.
전략적 지분 투자에 따라 광산 경영 참여와 배당 수익 확보도 가능하다. 포스코홀딩스는 시장이 본격 성장기에 접어들면 리튬 정광 제련사업까지 연계하는 단계적 사업 확장을 추진할 계획이다.
‘하얀 석유’로 불리는 리튬 확보를 위한 대(對)호주 투자는 2018년 이후 7년 만이다. 앞서 포스코홀딩스는 2018년 필바라미네랄스에 지분 4.75%를 투자, 필강구라광산에서 채굴한 리튬 광석 원료를 20년간 공급받는 계약을 체결했다. 양사는 2021년에 합작법인 포스코필바라리튬솔루션을 설립하고 전남 율촌에 수산화리튬 생산 공장을 만들었는데, 이를 포스코퓨처엠 등에 공급하며 이차전지 소재 벨류체인을 구축한 상태다.
포스코홀딩스는 우량 염수 리튬 확보에도 속도를 내고 있다. 6500만 달러(약 950억원)를 투자해 아르헨티나 옴브레 무에르토 염호의 광권을 추가 확보했다. 캐나다 자원 개발사 LIS의 아르헨티나 법인 지분을 100% 인수하는 형식이다. 포스코홀딩스는 2018년 옴브레 무에르토 염호 북측의 광권을 확보했고, 현지 리튬 생산 공장을 운영 중이다. 이미 구축된 인프라와 운영 노하우를 활용해 기존 리튬 사업과 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다.
장 회장은 지난해 취임 이후 그룹의 중심 축을 ‘철강’과 ‘이차전지 소재’로 명확히 재편하고 우량 자원 확보를 최우선 과제로 삼고 있다. 포스코홀딩스는 지난 6월 국내 기업 최초로 미국 현지에서 리튬을 직접 생산하는 실증 사업도 발표했다. 장 회장은 “글로벌 1위의 리튬 기업으로 도약하기 위해서는 원료 경쟁력 확보가 무엇보다 중요한 만큼 적극적인 투자를 통해 글로벌 리튬 공급망을 다변화해 나가겠다”고 밝혔다.
크리스 엘리슨 미네랄리소스 최고경영자(CEO)는 “서호주 온슬로(Onslow) 철광석 광산 프로젝트로 시작된 견고한 파트너십이 리튬 사업 분야까지 확장돼 기쁘다”며 “각 사 역량을 결합해 가치를 지속 창출해 나가길 기대한다”고 말했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사