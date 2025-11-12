노만석 사의… 檢 초유 ‘대행의 대행’ 체제

대장동 항소 포기 닷새 만에 결단

오전 회의에선 입장 표명 없다가

참모들 재차 용퇴 건의 결국 수용



‘대장동 항소 포기’ 사태로 책임론이 불거진 노만석(사진) 검찰총장 권한대행(대검 차장)이 12일 사의를 표명했다. 지난 7일 항소 포기 결정이 있은 지 닷새 만이다. 전날 연차를 내고 거취를 고심했던 노 대행은 이날 대검 참모들로부터 잇달아 사퇴 요구를 받은 것으로 알려졌다. 여기에 항소 포기 결정에 대한 검찰 내 집단 반발이 ‘검란’ 수준으로 비화할 조짐을 보이자 결국 사퇴 요구를 수용한 것으로 보인다.



대검은 이날 언론 공지를 통해 “금일 노 대행은 사의를 표명했다. 자세한 입장은 퇴임식 때 말씀드리겠다”고 밝혔다.



노 대행은 이날 대검찰청 부장들과 잇달아 회의를 열고 사태 수습 방안 등을 논의한 것으로 알려졌다. 대검 부장들은 오전 회의에서 사태 수습을 위해 노 대행이 사퇴해야 한다고 요구했지만, 노 대행은 이 회의에서 이렇다 할 입장을 밝히지 않은 것으로 전해졌다. 이를 두고 노 대행이 ‘버티기’에 들어간 것 아니냐는 관측이 나오기도 했다. 이에 대검 부장들은 오후에 재차 노 대행을 찾아가 용퇴를 건의한 것으로 전해졌다. 노 대행의 사의 표명은 이 직후 이뤄졌다. 대검 부장은 검사장급으로 노 대행의 핵심 참모진이다. 이들은 지난 10일에도 노 대행에게 사퇴 요구를 전달한 바 있다. 앞서 평검사인 대검 연구관들도 노 대행에게 사퇴를 요구했고, 지검 검사장 18명은 항소 포기 결정 경위 설명을 요구하는 성명을 발표했다.



노 대행은 대장동 1심 선고에 대한 항소 포기 결정과 관련해 현 ‘검찰 1인자’인 자신의 사퇴론이 불거지자 거취에 관해 고심해 왔다. 여권에서는 노 대행이 물러날 이유가 없다는 강경론이 우세했다. 노 대행은 그동안 항소 포기 결정을 내린 경위를 설명하는 데 주력해 왔다. 앞서 노 대행은 지난 10일 대검 소속 과장들과의 비공개 면담에서 이진수 법무부 차관이 통화에서 ‘수사지휘권’까지 언급하는 등 압박이 있어 항소를 포기했다는 취지로 설명했다. 반면 정성호 법무부 장관은 이날 국회 예결위 전체회의에서 “신중히 판단할 필요가 있지 않겠느냐 정도의 얘기를 했다”며 항소 포기 지시는 없었다고 밝혔다.



법무부의 입장과 노 대행의 해명이 미묘하게 엇갈리는 상황에서 노 대행은 사의를 통한 사태 수습을 선택한 것으로 해석된다. 재경지검의 한 부장검사는 “노 대행이 버티게 되면 검찰과 법무부 간 전면전으로 사태가 치달을 수밖에 없는 상황이었다”며 “노 대행이 더 버티기는 힘들었을 것”이라고 말했다.



노 대행의 사표가 수리되면 검찰은 초유의 ‘대행의 대행’ 체제로 당분간 운영될 전망이다. 노 대행이 물러나면 차순길 대검 기획조정부장이 권한대행을 맡게 된다. 검찰 내에서는 노 대행 사퇴에 대한 우려의 목소리도 나왔다. 검찰개혁의 향후 설계 과정에서 검찰의 목소리가 더 소외될 수 있다는 것이다.



양한주 기자 1week@kmib.co.kr



