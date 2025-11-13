정성호 “항소포기 지시 없었다… 대통령실과 논의 자체를 안해”
“檢집단 의사 표시 바람직하지 않아”
정성호 법무부 장관은 12일 대장동 사건에 대한 검찰의 항소 포기 결정과 관련, 대통령실 개입 의혹에 대해 “사건과 관련해 대통령실과 논의 자체를 하지 않는다”고 선을 그었다. 정 장관은 또 “지휘하려고 했다면 서면으로 했을 것”이라며 수사지휘권을 행사한 사실이 없다고 밝혔다. 이진수 법무부 차관 역시 노만석 검찰총장 권한대행과의 통화에서 수사지휘권을 언급했다는 의혹을 일축했다.
정 장관은 국회 예산결산특별위원회 전체회의에 출석해 ‘사실상 수사지휘권을 행사해 항소를 반대한 게 아니냐’는 배준영 국민의힘 의원 질의에 “(항소에) 반대한 적 없다”며 “일선 청에서도 지휘로 받아들였다면 서면으로 지휘하라고 요구했을 것”이라고 답변했다. 배 의원이 법무부 장관의 모든 지휘권 행사는 서면으로 이뤄져야 한다며 위법 소지가 있다고 지적하자 적극 반박한 것이다. 그는 예결위 도중 “항소 여부를 신중히 검토하라”고 했던 의견 전달이 외압으로 느껴졌을 수 있다는 취지의 취재진 질문을 받자 “그게 무슨 외압이 있겠나. 일상적으로 하는 얘기”라고 말했다.
대통령실이 개입된 게 아니냐는 야당 측 공세는 적극적으로 차단했다. 정 장관은 항소 포기 결정을 이재명 대통령이나 대통령실과 직간접적으로 논의했는지에 대해 “별도 보고를 하지 않았다”며 “(법무부 실무진도) 사건 결과 및 항소 여부와 관련해 대통령실과 의논한 바 전혀 없는 것으로 안다”고 말했다.
검찰 내부의 반발에 대해선 강도 높게 비판했다. 정 장관은 “개별 사건의 항소 여부와 관련해 검사장들이 집단적으로 의사를 표시하는 것은 매우 바람직하지 않다고 보고 있다”고 지적했다. 그는 “비상계엄의 내란수괴로 재판받고 있는 윤석열 전 대통령이 그야말로 관행에 완전히 어긋나게 구속 취소됐는데도 한마디 안 했던 사람들”이라고 말했다.
이 차관도 비공개로 진행된 국회 법제사법위원회 예산결산기금심사소위원회에 나와 노 대행에게 항소 포기를 종용한 적 없다고 밝혔다. 이 차관은 노 대행에게 항소 포기를 전제한 복수의 선택지를 줬다거나, 이를 검찰 보완수사권과 연계시켰다는 등의 보도도 사실이 아니라고 말했다. 그는 “제가 (노 대행에게) 선택지를 드릴 수 없고 보완수사권과 관련해 이 사건을 연결시키는 것도 내용상 이뤄질 수 없다”고 주장했다.
