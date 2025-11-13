외국인 관광객 급증에 호텔업계 호황… 글래드 최대 분기 실적
올해 외국인 관광객 2000만명 돌파가 예상되면서 호텔업계도 호황을 맞았다. 특히 중국 단체 관광객 대상 무비자 입국과 개별관광객(싼커) 수요 증가가 호텔 실적을 견인하고 있다.
DL그룹은 호텔 브랜드 글래드(GLAD)가 Z세대 중국 관광객과 2030세대 싼커 여성층을 집중 공략해 지난 3분기 매출 275억원, 영업이익 94억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 분기 기준 최대 실적이다.
글래드 여의도는 금융·비즈니스 수요와 함께 벚꽃·불꽃 축제, K팝 공연 수요까지 두루 흡수했다. 글래드 강남 코엑스센터(사진)는 마이스(MICE) 수요와 신규 플랫폼 공연 패키지 등 K컬처 수요를 불러 모으는 중이다. 글래드 마포는 홍대·망원동 등을 찾는 외국인 수요에 부합하는 입지로 만실 효과를 누리고 있다. 샤오홍슈와 같은 중국 Z세대 플랫폼에 인증 성지로 등극하며 주목받고 있다.
증권가에서는 중국인들이 선호하는 서울 홍대, 명동, 마포, 강남 등의 주요 호텔이 실적 개선을 이어갈 것으로 전망하고 있다. 호텔업계 관계자는 “글래드 여의도와 강남 코엑스센터, 마포는 전략적 거점이란 입지 가치가 부각되며 매출과 가치의 동시 성장을 달성했다”고 평가했다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
