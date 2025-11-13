“온기 느껴본 적 없다”… 국힘 단체장 쓴소리

[정치 언박싱]

연석회의서 중앙당에 불만 토로

일부 시·도지사 가시 있는 발언

오세훈 서울시장이 12일 서울 여의도 당사에서 열린 ‘지방선거총괄기획단-시도 광역단체장 연석회의’에서 발언하고 있다. 연합뉴스

내년 지방선거 목표로 ‘이재명정부 심판’을 내걸고 열린 국민의힘 연석회의에서 지도부를 향한 지자체장들의 하소연이 터져나왔다. 수성이 시급한 상황임에도 지도부의 지원이 부족하다는 취지다. “중앙당의 온기를 느껴본 적 없다”는 말까지 나왔다.



국민의힘 지도부와 소속 지자체장들은 12일 지방선거총괄기획단 및 시도광역단체 연석회의에 참석해 한목소리로 지선 승리를 다짐했다. 장동혁 대표는 “이재명 독재로 가는 마지막 저지선이 내년 지선”이라고 강조했고, 송언석 원내대표는 “이재명 정권 1년 국정 실패에 대해 국민과 함께 준엄한 심판이 이뤄져야 한다”고 목소리를 높였다. 오세훈 서울시장도 “항소 포기는 민주주의 근간을 뒤흔드는 중대한 사안”이라고 동조했고, 박형준 부산시장은 “새 정부하에서 권력의 사유화 세력에 의해 국가가 포획되는 일이 벌어졌다”고 했다.



그러나 일부 지자체장들의 가시 있는 발언도 나왔다. 오 시장은 “정부·여당뿐 아니라 국무총리와 장관까지 나서서 ‘오세훈 죽이기’에 본격 돌입했다”며 “당에서도 광역지자체장에 대한 무분별한 공세에 대해 함께해주시길 바란다”고 요청했다. 최근 김민석 국무총리와 최휘영 문화체육관광부 장관 등이 직접 종묘를 찾아 서울시의 세운4구역 재개발을 비판한 것을 언급한 것이다. 서울시 관계자는 “민주당의 서울시 탈환이 노골적으로 이뤄지고 있는데 중앙당에서 관심이 별로 없는 것 같다”고 토로했다.



최민호 세종시장도 “민주당의 괴롭힘을 혼자 감당하고 있는데 중앙당의 전폭적인 지지를 받거나 따뜻한 온기를 느껴본 적이 없다”고 호소했다. 세종시 관계자는 “세종 지역은 당 차원의 이슈 파이팅이 부족했다는 취지의 메시지”라고 설명했다.



연석회의 시간 조정에도 중앙당과 지자체 간 신경전이 작용했다는 후문이다. 일부 광역단체장은 이날 이재명 대통령과의 중앙지방협력회의에 참석해 직접 메시지를 전하겠다며 연석회의 불참 의사를 밝혔다. 그러나 중앙당이 먼저 잡힌 당 행사가 중요하다고 고집하면서 결국 연석회의 시간을 오전 8시로 당겨야 했다.



이강민 기자 river@kmib.co.kr



