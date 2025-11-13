마윈 일가, 세계 부동산 쇼핑… 英 370억대 초호화저택 구입
중국 빅테크 기업 알리바바의 창업주인 마윈의 아내 장잉이 지난해 영국 런던에서 370억원대 초호화저택을 구입한 것으로 밝혀졌다. 마윈 일가는 세계 각국의 고가 부동산을 소유하고 있다.
영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 11일(현지시간) “장잉이 런던 부촌인 벨그레이비어에 있는 저택(사진)을 지난해 11월 1950만 파운드(약 375억원)에 매입했다”고 보도했다. 면적 738㎡로 영화관과 엘리베이터, 침실 6개를 갖춘 이 건물은 1920년대 이탈리아 대사관과 국방무관 사무실로 사용돼 ‘2급 등록 건축물’로 지정돼 있다.
이 저택은 매물로 나와 매각됐을 당시 큰 화제가 됐지만, 구매자 신원은 공개되지 않았다. 판매 중개업체인 보챔프 이스테이트는 “익명의 구매자가 주택의 뛰어난 위치와 높은 보안 수준에 끌렸다”고만 밝혔다. 조사 저널리즘 기관인 ‘소스 머티어리얼’이 입수한 문서를 통해 익명의 구매자가 장잉으로 드러났다.
FT에 따르면 마윈 일가는 지난 10년간 프랑스, 홍콩, 미국 등에서 와이너리와 저택, 상가, 임야 등을 매입했다. 장잉은 지난해 싱가포르의 상가 건물 세 채를 약 4500만 싱가포르달러(약 506억원)에 매입했다. 개인 소유 회사를 통해 프랑스의 와이너리도 보유하고 있다.
마윈 일가는 한때 벨기에 영사관으로 사용됐던 홍콩 빅토리아 피크의 호화 저택도 2015년 손에 넣었다. 같은 해 미국 뉴욕주의 임야 1132만8100에이커도 ‘환경보호 목적’으로 사들였다. 마윈은 2020년 10월 “중국 금융업은 전당포 수준”이라고 말했다가 중국 당국의 집중 견제를 받아 경영일선에서 물러난 바 있다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
