‘갤럭시 XR’ 쓰고 가상 회의를… 삼성의 실험
임직원 교육에 확장현실 적용
삼성인력개발원은 신입사원부터 고위 임원까지 연간 2만명 이상을 대상으로 하는 직원 교육 전반에 확장현실(XR) 기기인 ‘갤럭시 XR’을 활용한다고 12일 밝혔다. 인공지능(AI)과 XR을 활용한 콘텐츠로 몰입감 높은 학습 환경을 제공한다는 구상이다.
삼성인력개발원은 이달부터 명상, 삼성 역사체험, 리더십, 외국어, 토론 등 5개 교육에 AI·XR 기술을 활용한 콘텐츠를 적용하기 시작했다. 임직원들은 갤럭시 XR을 착용하고 가상 공간에서 주제별 맞춤 학습을 받게 된다. 1938년 삼성상회 창업 시절로 돌아가 회사를 탐방할 수 있고, 경북 영덕 명상 센터 주변 경관을 재현한 공간에서 실제 그 곳에 있는 것처럼 명상을 할 수도 있다. AI 아바타와 함께 가상 공간에서 회의를 진행하거나 외국인 바이어와 영어로 대화하는 식의 체험도 가능하다. 교육 후에는 즉각적인 피드백과 상세한 리포트가 제공된다. 삼성인력개발원은 AI·XR 관련 신규 콘텐츠를 발굴하고 기존 콘텐츠를 고도화할 예정이다.
