범농협 혁신 TF 발족… 책임경영·청렴 속도

농협중앙회는 국민 신뢰를 회복하기 위해 ‘범농협 혁신 태스크포스(TF)’를 발족하고 책임경영과 청렴농협을 위한 3대 전략이 담긴 개혁안을 마련했다고 12일 밝혔다. ‘중앙회 지배구조 혁신’과 ‘지역 농축협 부정부패 제로(0)화’, ‘농업인 부채 탕감’ 등 3대 전략을 통해 신뢰받는 농협중앙회와 깨끗하고 청렴한 농축협, 국민에게 사랑받는 농협을 만들겠다는 방침이다.
농협은 대표이사의 경영 자율성을 보장해 책임경영 체제를 확립하되 중대 비위 행위 발생 시 해임 등 엄중 문책하기로 했다. 불공정 이슈 차단을 위해 수의계약도 원칙적으로 금지한다. 지역 농축협의 부정부패 근절을 위해 사건·사고가 발생한 곳에는 중앙회 지원을 전면 중단할 계획이다.
공익적 역할 강화에도 나선다. 농협은 농업인 장기 연체 채권을 소각해 신용 회복을 돕고 소상공인을 위한 ‘생산적·포용금융’에 5년간 108조원을 투입할 계획이다. 농촌 소멸 방지를 위해 3조6000억원을 투입하는 ‘농심천심운동’도 적극 전개한다. 이런 개혁 과제를 체계적으로 추진하기 위해 범농협 TF를 구성해 즉시 가동하기로 했다. 농협은 “조직 투명성과 청렴성을 회복해 국민에게 신뢰받고 농업인에게 힘이 되는 농협으로 새롭게 도약하겠다”고 강조했다.
