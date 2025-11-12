“난 혼자가 아니야” 창작시 낭송하고 노래… 빛난 보육원 아이들

[자립준비청년에 희망 디딤돌을] 야나(YANA) 아동 재능경연대회

지난 6일 서울 중구 영락교회에서 열린 제 1회 야나 아동 재능경연대회에서 레전드상을 받은 명륜보육원 버섯둥이중창단(가운데)이 심사위원 차인표, 야나 이수정 대표, 성악가 임선혜, 가수 가희(왼쪽부터)와 함께 기념사진을 찍고 있다. 야나 제공

어른들의 응원, 아이들을 세우다



이번 대회의 주제 ‘보여줘 너만의 빛을’이 적힌 플래카드가 관객석에 설치된 모습. 야나 제공

야나 아동 재능경연대회 무대에서 파주보육원 김소망(가명)군이 통기타로 ‘마에스트로’를 연주하고 있다. 야나 제공

“밝은 조명과 박수갈채 잊지 않길”

