아산에 ‘국가 첨단 디스플레이 연구원’ 들어선다
디스플레이 분야 핵심 컨트롤타워
연구개발 등 전과정 충남서 수행
국가 첨단 디스플레이 연구원 설립지로 충남 아산이 최종 선정됐다.
충남도는 최근 산업통상자원부 주관 첨단 디스플레이 연구원 설립 후보지 공모에 아산이 최종 선정됐다고 12일 밝혔다.
국가 첨단 디스플레이 연구원은 차세대 디스플레이 기술 경쟁력 확보를 위해 건립된다. 같은 지역인 아산에 들어설 예정인 스마트모듈러센터 등과 연계해 기술개발을 관리하고, 기술 전략을 통해 국내 디스플레이 분야의 핵심 컨트롤타워 역할을 하게 된다. 또 기업과 대학, 연구기관 등이 함께 실험하고 기술을 완성하는 공동 연구 허브 역할을 하게 된다. 연구지원동, 클린룸동, 유틸리티동 등으로 이뤄진 실증형 연구 제조 인프라로, 실제 양산 공정을 반영한 실증형 기술을 개발할 전망이다. 국비 등 3000억원이 투입된다.
아산은 대규모 디스플레이 생산 클러스터를 보유하고 있고, 혁신공정센터 등 실증 연구개발 인프라와 연계가 가능다는 점에서 다른 지역 후보지보다 높은 평가를 받았다고 도는 설명했다.
도는 국가 첨단 디스플레이 연구원 유치로 정부의 정책적 지원 아래 기업들이 연구개발부터 검증, 사업화까지 전 과정을 충남에서 수행할 수 있게 되는 등 충남형 디스플레이 전 주기 생태계가 한층 고도화할 것으로 기대하고 있다. 관련 연구 인력 확보와 협력기관 유입으로 연구·기술 일자리 증가, 지역 대학의 전문 인재 양성 프로그램 강화, 첨단 기업과 신규 기관 집적 가속화도 일어날 것으로 내다봤다.
안호 충남도 산업경제실장은 “차세대 디스플레이 기술의 주도권을 되찾고 국내 소재 부품 장비 기술 자립도를 크게 높일 수 있을 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사