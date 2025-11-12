시사 전체기사

오버투어리즘 몸살 일본, 출국세 3배 인상 추진

입력:2025-11-12 18:43
공유하기
글자 크기 조정
일본 도쿄 시부야역 주변 명소인 스크램블 교차로. 기사 내용과 직접 관련이 없습니다. 연합뉴스

일본 정부가 ‘오버투어리즘’(과잉 관광)에 대응해 출국세를 3배 인상하는 방안을 검토하고 있다.

마이니치신문은 12일 “일본 정부가 오버투어리즘 대책 재원을 충당할 목적으로 국제관광여객세(출국세) 인상을 검토하고 있다”며 “외국인처럼 출국세가 적용되는 일본인의 해외여행 기피 현상을 초래하지 않도록 10년 만기 여권 발급 수수료를 내리는 방안이 거론되고 있다”고 전했다.

일본 정부는 현행 1000엔(약 9500원)을 징수하는 출국세를 3000엔(약 2만8500원)으로 올리는 방안을 논의하고 있다. 다카이치 사나에 일본 총리는 지난 9월 30일 집권 자민당 총재 선거 후보자 토론회에서 “출국세를 3000엔으로 인상해서라도 (오버투어리즘) 대책을 마련하고 싶다”고 밝힌 바 있다.

일본 정부는 자국민의 출국세 부담을 상쇄하기 위해 유효기간 10년짜리 여권을 온라인으로 신청하면 발급 수수료를 현행 1만5900엔에서 최대 1만엔으로 인하할 계획이다. 또 내년부터 방일 외국인에 대한 비자 신청 수수료를 인상하는 방침도 굳혔다. 마이니치는 “비자 발급 수수료가 인상되면 1978년 이후 처음”이라며 “유럽과 미국 수준으로 인상될 예정”이라고 설명했다.

김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김철오 기자
국제부
김철오 기자
2332
Boom de yada
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 어도어 “뉴진스 해린·혜인 복귀키로”
“지난해 준공 신축아파트, 철근 튀어나와…시공사는 ‘소송 걸라’”
연고대 이어 서울대마저…‘AI 커닝’ 적발, 재시험 검토
법무장관 “대장동 항소 포기, 대통령실과 소통 안 해…반대한 적 없어”
트럼프 “이기기 위해서만 싸울 것…우리도 ‘전승절’이라 부르겠다”
“바뀐 카톡에 피로감 90%”… 그래도 대항마 없는 메신저 시장
널뛰는 증권사 내년 코스피 전망… 4500부터 7500까지 제각각
美스포츠 ‘승부 조작’ 충격… 칼 빼든 MLB “베팅 최고액 제한”
국민일보 신문구독