‘지스타 2025’ 개막… 부산, 글로벌 게임 비즈니스 허브 도약
국내외 1273개사 참가 역대 최대
시, 교통통제·안전대책 총력 추진
국내 최대 게임전시회 ‘지스타 2025’가 열린다.
부산시는 13~16일 벡스코 일원에서 ‘지스타 2025’가 열린다고 12일 밝혔다. 44개국 1273개사가 참가해 역대 최대인 총 3269부스 규모로 진행된다.
올해 슬로건은 ‘경계를 넘어(Expand Your Horizons)’다. 12일 ‘대한민국 게임대상’을 시작으로 13일부터 개막식, ‘G-CON 국제게임콘퍼런스’, ‘지스타컵’, ‘코스프레 어워즈’ 등 다채로운 공식 행사로 이어진다.
메인 스폰서로 참여한 엔씨소프트를 비롯해 넷마블, 크래프톤, 웹젠, 구글코리아, 그라비티 등 국내 주요 기업과 세가·반다이남코·워호스 스튜디오·블리자드 엔터테인먼트 등 글로벌 게임사들이 대거 참여한다. 한국게임산업협회가 주최하고 지스타조직위원회와 부산정보산업진흥원이 공동 주관하며, 문화체육관광부가 후원한다.
시는 이번 행사를 단순한 게임축제를 넘어 글로벌 산업 교류의 플랫폼으로 발전시키겠다는 구상이다. 또 게임·XR·콘텐츠 산업을 연계한 생태계를 확대해 ‘게임산업 도시’에서 ‘글로벌 게임 비즈니스 허브’로 도약한다는 전략이다. 특히 지역 우수기업이 참여하는 ‘부산공동관’은 규모를 확대해 벡스코 1·2전시장 내 55개 부스에서 운영된다. BTB 공동관에는 마상소프트, 씨플레이, 비욘드윌 등 16개사가, BTC 공동관에는 오드볼게임즈, 겜스터즈 등 8개사가 참여해 총 24개 게임콘텐츠를 선보인다.
시와 지스타조직위원회는 관람객 안전과 교통 혼잡 완화를 위해 센텀역 교차로~벡스코 정문 입구 6차선 도로(약 176m)를 오전 9시30분부터 오후 5시까지 양방향 통제한다. 벡스코 출차 차량을 위해 2개 차로는 탄력적으로 개방하며, 경찰·소방 등 유관기관과 협력해 시민 불편을 최소화할 방침이다.
박형준 부산시장은 “지스타는 대한민국을 대표하는 게임 축제를 넘어 세계와 소통하는 글로벌 산업 플랫폼으로 성장했다”며 “게임업계 관계자와 시민들이 안전하고 쾌적하게 행사를 즐길 수 있도록 시의 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.
