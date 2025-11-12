시사 전체기사

13일 수능

입력:2025-11-12 19:08
공유하기
글자 크기 조정

출근 늦추고 대중교통 증편
시험장 주변은 소음 통제

수험생이 2026학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 12일 서울 은평구 은평고등학교 교실에서 수험표를 확인하고 있다. 권현구 기자

2026학년도 대학수학능력시험이 13일 전국 85개 시험지구 1310개 시험장에서 시행된다. 올해는 55만4174명이 원서를 제출해 전년보다 3만1504명(6%) 증가했다. 이례적으로 출산율이 높았던 ‘황금돼지띠’(2007년생)가 올해 고3 수험생이고 재수생도 많아 어느 해보다 치열한 경쟁이 이뤄질 전망이다.

교육부는 수능 당일 수험생이 무사히 시험을 치를 수 있도록 범정부 협력 체계를 가동한다고 12일 밝혔다. 수험생들이 오전 8시10분까지 시험실에 입실할 수 있도록 지하철 등 대중교통을 증편하고, 출근길 혼잡을 줄이기 위해 관공서와 기업체 출근시간을 오전 10시 이후로 늦추도록 했다. 경찰차 등 비상수송 차량은 수험생 이동경로에 배치한다.

시험장 주변에선 소음 통제가 이뤄진다. 3교시 영어영역 듣기평가가 이뤄지는 오후 1시10분부터 1시35분까지 25분 동안 항공기·헬리콥터 이착륙이 제한된다. 군에서는 포 사격 및 전차 이동 등 군사훈련을 중단한다. 영어 듣기평가 시간 외에도 시험장 주변을 지나는 버스·기차 등은 서행하고 경적 사용은 자제해야 하며, 시험장 주변 행사장과 공사장도 소음을 줄이도록 했다.

이도경 교육전문기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 어도어 “뉴진스 해린·혜인 복귀키로”
압수 비트코인만 9조…13만명에 사기 친 중국인의 최후
법무장관 “대장동 항소 포기, 대통령실과 소통 안 해…반대한 적 없어”
마이클 잭슨 딸 “마약 때문에 코에 구멍 뚫려…마약하지 마”
70대 몰던 택시 중앙선 넘어 사고…일본인 부부 아기 중태
트럼프 “이기기 위해서만 싸울 것…우리도 ‘전승절’이라 부르겠다”
“바뀐 카톡에 피로감 90%”… 그래도 대항마 없는 메신저 시장
널뛰는 증권사 내년 코스피 전망… 4500부터 7500까지 제각각
국민일보 신문구독