시사 전체기사

현대오토에버 ‘이노엑스 스튜디오’ 개관

입력:2025-11-13 00:59
공유하기
글자 크기 조정

현대오토에버는 회사의 최신 기술을 고객사에 소개하는 공간인 ‘이노엑스(InnoX) 스튜디오’를 열었다고 12일 밝혔다. 스튜디오는 디지털 전시, 피드백, 워크숍 등 3개 구역으로 구성했다. 디지털 전시 구역에선 고객사가 현대오토에버의 최신 모빌리티 기술을 체험할 수 있다.

피드백 구역에선 현대오토에버와 고객사가 함께 기술 효용성을 검토하고 사업적 가치를 검토한다. 워크숍 구역에선 고객사가 겪고 있는 문제 해결을 위한 사업 아이디어를 함께 도출하는 프로젝트를 진행한다. 스튜디오 운영은 올해 초 신설된 조직인 DX센터가 맡는다. 김지현 현대오토에버 DX센터장(상무)은 “이노엑스 스튜디오는 현대오토에버의 미래 경쟁력을 재정의할 혁신의 허브가 될 것”이라고 말했다.

이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘사의 표명’ 노만석 대행 “편안한 마음입니다”
숨진 새벽배송 기사, 부친 발인 당일 “내일 출근할거야?” 문자 받아
뉴진스 멤버 전원 어도어로 복귀한다
젠지, ‘듀로’ 주민규와 2027년까지 계약 연장
압수 비트코인만 9조…13만명에 사기 친 중국인의 최후
“이틀만 더 쉬고 싶다”… 새벽배송 중 숨진 30대, 아내에 피로 호소
“지난해 준공 신축아파트, 철근 튀어나와…시공사는 ‘소송 걸라’”
연고대 이어 서울대마저…‘AI 커닝’ 적발, 재시험 검토
국민일보 신문구독