수능일 8시10분까지 시험장 입실해야
교육부, 수험생 유의 사항 발표
스마트폰 등 전자기기 반입 금지
오는 13일 치러지는 대학수학능력시험에 응시하는 수험생은 시험장 반입 금지 품목에 유의해야 한다. 수능 전날 예비소집에는 반드시 참석하고, 4교시 탐구영역 응시 방법을 숙지해야 한다.
교육부는 ‘2026학년도 수능 수험생 유의사항’을 4일 안내했다. 먼저 수능 전날 실시되는 예비소집에 꼭 참석해 수험표를 받고 자신이 시험 볼 위치를 미리 확인한다. 수능 당일 오전 8시10분까지 시험실 입실을 완료해야 한다.
시험장에 가기 전에 반입 금지 물품도 꼼꼼하게 체크해야 한다. 스마트폰이나 태블릿PC 등 전자기기는 시험장에 가지고 들어갈 수 없다. 시계는 결제·통신 기능 또는 전자식 화면이 없는 아날로그 시계만 휴대할 수 있다. 전자기기를 시험장에 가지고 왔다면 1교시 시작 전에 감독관에게 제출해야 한다. 전자기기를 내지 않고 있다가 적발되면 부정행위로 간주된다.
4교시 탐구영역은 응시 방법을 준수하지 않아 부정행위로 간주되는 수험생이 매년 나오기 때문에 주의해야 한다. 탐구영역에서는 자신이 선택한 과목 순서에 맞게 응시해야 하며, 정해진 순서대로 선택과목 문제를 책상 위에 올려놓고 풀어야 한다.
답안지에는 개인 샤프나 연필이 아닌, 시험장에서 제공한 검정색 컴퓨터용 사인펜을 사용하는 것이 원칙이다. 필적 확인 문구도 검은색 컴퓨터용 사인펜으로 기재해야 한다. 시험 종료령이 울리면 필기도구를 내려놓고 답안지는 오른쪽에, 문제지는 왼쪽에 놓고 두 손은 밑으로 내린 채 감독관의 지시에 따라야 한다. 시험 도중 지진 등 돌발 상황이 발생하는 경우에는 침착하게 시험 관리본부와 감독관의 지시에 따라야 한다.
