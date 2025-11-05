AI강국 뿌리는 투자·인재·인프라… 10조1000억 쏟아붓는다

[시정연설]

예산안 올해보다 3배이상 늘려

산업·생활 망라 AI시대 신기원

전문인력 1만1000명 양성 계획

이재명 대통령이 4일 오전 국회 본회의장에서 2026년도 예산안에 대한 시정연설을 하고 있다. 이 대통령은 “피지컬 AI 선도 국가 달성을 위해 국내의 우수한 제조 역량과 데이터를 활용해 중점 사업에 집중 투자하겠다”고 밝혔다. 이병주 기자

이재명 대통령이 4일 취임 후 첫 예산안 시정연설에서 밝힌 인공지능(AI) 강국 도약을 위한 토대는 크게 투자와 인재 유치, 인프라 구축으로 요약된다. 이 대통령이 밝힌 10조1000억원 규모의 AI 관련 예산은 올해 예산 3조3000억원보다 3배 이상 증가한 규모다.



구체적으로 산업·생활·공공 전 분야에 AI를 도입하는 데 2조6000억원을 투입한다. 이 대통령은 “피지컬 AI 선도 국가 달성을 위해 국내의 우수한 제조 역량과 데이터를 활용해 중점 사업에 집중 투자하겠다”고 밝혔다. 향후 5년간 6조원을 투입해 로봇, 자동차, 조선, 가전·반도체 등 주요 산업 분야를 중심으로 신속한 AI 대전환을 추진한다. 또 복지와 고용, 납세, 신약 심사 등 공공부문에 적극적으로 AI를 도입하고, 바이오헬스와 주택·물류 등 생활 밀접형 제품 300개에도 신속하게 AI를 적용하겠다고 했다.



이 대통령은 “AI 시대의 경쟁력을 좌우하는 핵심 부품인 고성능 GPU(그래픽처리장치) 1만5000장을 추가 구매해 정부 목표인 3만5000장을 조기에 확보하겠다”면서 “엔비디아가 GPU 26만장을 한국에 공급키로 한 만큼 국내 민간 기업이 GPU를 확보하는 데 어려움이 없을 것”이라고 말했다. 앞서 이 대통령은 지난달 31일 경주에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 방한한 젠슨 황 엔비디아 대표를 만나 GPU 26만장의 한국 우선 공급 방안을 발표한 바 있다.



인재 양성과 인프라 구축에는 7조5000억원을 투입할 방침이다. 정부는 AI 경쟁력 강화를 위한 고급 인재 1만1000명 양성 계획과 함께 세대별 맞춤형 교육을 통해 국민의 주도적인 AI 활용 능력 습득 목표를 제시했다.



AI와 문화 콘텐츠, 방위산업 등 정부가 선정한 첨단 전략산업 분야의 핵심 기술 개발을 위한 연구·개발(R&D) 투자에도 전년 대비 19.3% 확대된 35조3000억원의 예산이 편성됐다. 이 대통령은 역대 최대 규모라고 설명했다.



이 대통령은 “AI 시대에는 문화의 중요성이 지금보다 훨씬 더 커질 수밖에 없다. ‘K컬처’ 투자도 아끼지 않겠다”라며 ‘K콘텐츠 펀드’의 출자 규모 확대(2000억원), ‘K푸드’ ‘K뷰티’ 사업 확장을 위한 수출 바우처 및 융자지원 확대 구상도 발표했다. 이 대통령은 또 “첨단 기술을 보유한 스타트업 발굴, R&D 투자로 방위산업을 AI 시대의 주력 제조업으로 육성하겠다”며 “재래식 무기체계를 AI 시대에 걸맞은 최첨단 무기체계로 개편하고, 우리 군을 최정예 스마트강군으로 신속히 전환해 국방력을 획기적으로 강화하고, 자주국방을 확실하게 실현하겠다”고 말했다.



최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr



