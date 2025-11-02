시사 전체기사

[포토] 운항 재개한 한강버스

입력:2025-11-02 19:09
지난 1일부터 운항을 재개한 한강버스가 2일 여의도선착장에 다가가고 있다. 서울시는 한 달여 훈련 기간에 안전성은 물론 접·이안 숙련도가 향상됐고, 정시성도 강화됐다고 설명했다. 연합뉴스

