대장동 1심 판결 나오자… 與 ‘재판중지법’ 공식화
“논의 불가피”… 이달 처리 가능성
국힘의 ‘李 재판 재개’ 공세 차단
더불어민주당이 현직 대통령의 형사 사건 재판을 멈추게 하는 ‘재판중지법’(형사소송법 개정안) 추진을 공식화했다. 대장동 사건 1심에서 민간 업자들이 중형을 선고받은 뒤 이재명 대통령 재판을 재개하라는 야당 목소리가 커지자 논란을 원천 차단하기 위한 포석으로 해석된다.
박수현 민주당 수석대변인은 2일 “이제 사법개혁 공론화에 집중해야 할 시간으로 재판중지법에 대한 논의가 불가피한 현실적 문제가 됐다”고 밝혔다. 이어 “민주당은 재판중지법을 ‘국정안정법’ ‘국정보호법’ ‘헌법 84조 수호법’으로 호칭하겠다”며 “국정안정법(재판중지법) 논의가 지도부 차원으로 끌어올려질 가능성, 이달 말 정기국회 내에 처리될 가능성이 모두 열려 있다”고 강조했다.
특히 민주당은 “대장동 일당의 재판에서 법원이 이 대통령 배임죄 기소와 관련해 무리한 조작 기소임을 분명히 했다”며 재판중지법 처리 필요성을 강조했다. 이 대통령은 혐의가 없기 때문에 재판도 열려서는 안 된다는 취지다. 야당의 ‘재판 재개’ 공세를 차단하기 위한 성격도 있다. 국민의힘은 “이제 이 대통령의 유죄는 당연한 수순”이라며 정반대 해석을 내놓고 있다. 박 수석대변인은 “국민의힘이 이 대통령에 대한 5대 재판을 개시하라고 군불을 때니 민주당이 끓지 않을 수 없다”고 말했다.
재판중지법이 최우선 입법 과제로 추진될 가능성도 있다. 박 수석대변인은 “이미 국회 법제사법위원회를 통과해 본회의를 기다리고 있는 법 왜곡죄와 국정안정법을 최우선 처리할 가능성이 열려 있다”고 말했다. 민주당 지도부 관계자는 “특별히 서두르는 게 아니고 예정대로 처리하자는 것”이라며 “(재판 재개) 논란을 끝내고 민생 과제에 집중할 필요가 있다”고 말했다.
송언석 국민의힘 원내대표는 “선출 권력이 임명 권력보다 더 상위에 있다는 반헌법적 발상에서 나온 대단히 잘못된 생각”이라며 “민주당이 헌법 84조에 따라 당연히 대통령 재판이 중단된다고 본다면 굳이 법을 따로 만든다는 것 자체가 상충하는 것”이라고 비판했다.
