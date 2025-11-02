특검, 김선규 전 공수처 검사 소환… 수사 지연 의혹 조사

‘총선 전 소환 말라 지시’ 진술 확보

오동운 처장도 직무유기 혐의 소환

김선규 전 고위공직자범죄수사처 수사1부장검사가 2일 서울 서초구 채해병 특검 사무실로 출석하고 있다. 김 전 부장검사는 채해병 사건 수사외압 의혹에 대한 공수처 수사를 방해한 혐의로 조사를 받았다. 뉴시스

채해병 순직사건 관련 의혹을 조사하는 채해병 특검이 2일 김선규 전 고위공직자범죄수사처 수사1부장검사를 불러 조사했다. 김 전 부장검사는 채해병 사건 수사외압 의혹에 대한 공수처 수사를 방해했다는 혐의를 받는다. 특검은 전날엔 오동운 공수처장을 불러 조사하는 등 공수처 관련 의혹 규명에 집중하고 있다.



특검은 이날 김 전 부장검사를 직권남용 권리행사 방해 혐의를 받는 피의자 신분으로 불러 조사했다. 앞서 특검은 김 전 부장검사를 지난 8월 29일 압수수색하고 지난달 직권남용 피의자 신분으로 입건했다. 김 전 부장검사는 지난해 1~5월 공수처장 직무대행을 맡았다.



특검은 ‘총선 전에 (채해병 사건 관련) 관계자를 소환하지 말라’는 취지의 메모가 담긴 현직 공수처 검사의 수첩을 확보했는데, 그 지시를 내린 사람을 김 전 부장검사라고 보고 있다. 특검은 공수처 관계자들로부터 이 같은 취지의 진술을 확보한 것으로 전해졌다.



공수처는 채해병 순직사건 수사외압 의혹과 관련해 ‘늑장 수사’ 의혹을 받아 왔다. 공수처는 2023년 9월 수사외압 관련 고발을 접수했으나 고발 4개월이 지나서야 국방부 압수수색에 나섰다. 주요 피의자를 본격적으로 불러 조사하기 시작한 건 지난해 4·10 총선 직후인 4월 말부터였다. 특검은 김 전 부장검사가 사건을 은폐하기 위해 조사를 늦췄다고 의심한다.



특검은 공수처와 관련된 또 다른 의혹인 ‘송창진 전 수사2부장검사 고발사건’ 수사 지연 의혹 규명에도 속도를 내고 있다. 이와 관련해 특검은 지난 1일 오 처장을 직무유기 혐의를 받는 피의자 신분으로 불러 조사했다.



오 처장은 송 전 부장검사 고발사건을 대검찰청에 1년 가까이 통보하지 않아 수사를 지연시켰다는 의혹을 받는다. 송 전 부장검사는 지난해 7월 국회 청문회에서 이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 구명로비 의혹에 연루된 걸 알게 된 시점에 대해 허위로 답변한 혐의로 고발당했다. 특검은 오 처장이 ‘소속 검사의 범죄 혐의를 발견하면 이를 대검찰청에 통보해야 한다’는 공수처법을 어겨 조사를 지연시켰다고 보고 있다.



이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr



