한·중, 보이스피싱 등 대응 공조한다
한국 경찰·중국 공안 MOU 체결
한국 경찰과 중국 공안이 보이스피싱 등 초국가 범죄에 공동 대응하기로 했다. 캄보디아 등 동남아를 거점으로 한 온라인 사기 범죄를 막기 위해 양국 경찰이 공조에 나선 것이다.
경찰청은 지난 1일 경주에서 진행된 한·중 정상회담을 계기로 중국 공안부와 보이스피싱·온라인 사기 범죄 대응 공조 양해각서(MOU)를 체결했다고 2일 밝혔다. 정상회담이 끝난 뒤 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지켜보는 가운데 유재성 경찰청장 직무대행과 다이 빙 주한 중국대사가 MOU를 교환했다.
경찰은 “최근 동남아 지역을 중심으로 확산되는 보이스피싱과 취업 사기·감금은 국가를 초월한 범죄로 한국과 중국이 심각한 피해를 겪고 있다”며 “양국 경찰 당국은 체계적이고 지속적인 공조 체계의 필요성에 뜻을 모았다”고 설명했다.
MOU 체결을 통해 양국은 동남아 범죄 단지 관련 정보와 증거 수집·교환, 범죄자 검거, 피해자 구조·송환, 범죄자금 추적·동결 등의 분야에서 협력하기로 했다. 이를 위해 한·중 공동 대응 협의체를 공식 발족해 합동작전과 공동 수사를 논의할 예정이다. 경찰청은 구체적인 공조방식과 부속서 체결 등을 논의하기 위해 중국 공안부 방문을 추진할 계획이다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사