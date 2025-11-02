블랙이글스 독도 비행 이력에… 일본서 급유 추진 거부
다카이치 급유 지원 주장했지만
일본 내각서 ‘여론 반발’ 의견 피력
한·일 정부가 한국 공군기의 사상 첫 일본 자위대 기지 내 급유 방안을 추진했지만 일본이 독도 비행 이력에 항의하며 거부했다고 요미우리신문이 2일 보도했다.
요미우리에 따르면 한국 공군 특수비행단 ‘블랙이글스’(사진)는 오는 17~21일 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열리는 에어쇼에 참가하기 위해 이동할 때 이달 초 일본 오키나와현 나하기지를 경유한다는 계획을 세우고 일본 정부에 급유 지원을 요청했다.
양국은 ‘상호 군수지원 협정(ACSA)’을 체결하지 않았지만 일본 정부는 한국군과의 교류·협력을 위해 자위대법의 무상 대여 규정을 근거로 급유 지원을 검토했다. 하지만 블랙이글스 항공기 일부가 최근 독도 주변 상공을 비행한 사실을 10월 말 인지하고 한국 정부에 항의하며 거부 의사를 밝혔다.
다카이치 사나에 일본 총리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 방문한 경북 경주에서 지난 30일 이재명 대통령과 정상회담을 하기 직전 급유 지원 중단 방침을 굳혔다고 요미우리는 전했다. 요미우리는 “다카이치 총리가 이 대통령과 회담을 마친 뒤 미래지향적 한·일 관계를 위한 급유 지원을 (내각에) 주장했지만 일본 정부 안에서 ‘여론의 이해를 구하기 어렵다’는 의견이 강했다”고 설명했다.
