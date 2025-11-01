아내 재가에… 유럽 무대로 향하는 ‘아이언맨’ 이정환

[And 골프]

제네시스 챔피언십 우승으로

KPGA 최초 DP월드투어 직행

“한국 선수들도 충분히 통한다”

최종 목표는 PGA 투어

지난 26일 충남 천안시 우정힐스컨트리클럽에서 막내린 제네시스 챔피언십에서 우승한 이정환이 트로피를 들고 기쁨을 만끽하고 있다. KPGA 제공

“(아내가) 어렵게 얻은 기회인데 당연히 가라고 했다.”



지난 26일 막을 내린 제네시스 챔피언십에서 우승한 이정환(34·우리금융그룹)은 경기 직후 “DP월드투어 진출은 아내와 상의해서 결정하겠다”고 했지만, 하루 뒤인 27일 국민일보와의 통화에서는 환하게 웃으며 “아내의 재가가 떨어졌다”고 말했다.



제네시스 챔피언십은 DP월드투어와 한국프로골프(KPGA)투어 공동 주관으로 열려 우승자에게는 2년간의 DP월드투어 시드가 주어진다.



이정환에게는 평생의 꿈이던 유럽 무대 진출 기회였다. 그럼에도 그는 선뜻 진출 의사를 밝히지 못했다. 가장 큰 이유는 가족이었다. 2021년 결혼한 그는 지난해 태어난 이란성 쌍둥이 해율·해소의 아빠다. 그가 떠나면 육아는 오롯이 아내의 몫이 될 수밖에 없다. 아내의 재가가 필요했던 이유다.



또 다른 고민은 스폰서 문제였다. 남자 선수들에게 국내 후원은 쉽지 않다. 특히 PGA투어를 제외한 해외 진출 선수에 대한 스폰서십은 냉담하기까지 하다. 올해로 현재 스폰서와 계약이 만료되는 이정환 역시 자칫 ‘무적 신분’으로 해외로 나갈 수 있다는 불안감이 그의 발길을 주춤하게 한 것이다.



이정환은 “스폰서가 없으면 아무리 잠재력이 좋아도 소용없다. 일본 선수들이 우리보다 앞서 있는 것도 선수들이 역량을 발휘하도록 도와주는 일본 기업들의 적극적인 후원 덕분이라고 생각한다”고 말했다.



물론 올해로 10년간 KPGA에 아낌없는 지원을 해준 제네시스에 대한 고마움은 빼놓을 수 없다. 그는 “이번 대회에서 우승해서가 아니라 KPGA의 일원으로서 항상 고마운 마음을 갖고 있다”며 “제네시스가 없었다면 나를 포함해 국제무대에서 경쟁할 수 있는 기량을 갖추기 어려웠을 거다. 다른 기업들의 관심과 지원이 있으면 한국 남자 골프는 더 높이 비상할 것으로 생각한다”고 덧붙였다.



그의 최종 목표는 PGA투어다. 하지만 그가 그린 로드맵은 DP월드투어를 거친 우회로다. 콘페리투어를 통한 도전은 비용과 시간이 많이 드는 반면 DP월드투어는 ‘레이스 투 두바이’ 포인트 상위 ‘톱10’에 오르면 상금도 확보하고 PGA투어 시드도 획득할 수 있기 때문이다.



이정환은 DP월드투어 1년 시드를 주는 KPGA투어 제네시스 대상에 두 차례나 도전했지만, 시즌 막판 뒷심이 부족해 번번이 좌절했다. 이정환은 “이번 우승으로 마침내 DP월드투어 시드를 얻었다. 진짜 한 번 해보겠다”고 결기를 내보였다.



그는 이번 우승으로 KPGA투어 최초로 DP월드투어와 공동 주관 대회에서 우승해 곧바로 DP월드투어로 진출한 선수가 됐다. 그는 “우선 첫 번째라서 영광스럽다. 2024년과 2025년 제네시스 포인트 상위자 자격으로 ‘제네시스 스코티시 오픈’에 출전해 해외 선수들과 경쟁을 했는데 크게 다를 것은 없었다”며 “코스와 환경, 문화에 적응하는 게 힘들 뿐, 기량면에서는 한국 선수들도 충분히 경쟁력을 발휘할 수 있다고 생각한다”고 강한 자신감을 보였다.



이정환의 자신감에는 그만한 이유가 있다. 그는 작년 대회에서는 컷 탈락했지만 첫 번째 출전이었던 2023년 스코티시오픈에서는 공동 46위를 기록했다. KPGA투어 소속으로 스코티시오픈 컷 통과는 이정환이 처음이었다.



아이언샷이 좋아 붙여진 별명 ‘아이언 맨’에 대해 그는 “정말 마음에 든다. 아이언샷을 잘하는 선수라는 평가에다 강한 이미지마저 심어주기 때문”이라며 “키가 크다 보니 다른 선수들에 비해 롱 아이언 플레이가 유리하고, 러프에서 플레이하는 데도 별 어려움을 느끼지 못한다”고 말했다.



그는 내년 DP월드투어에서 연착륙하기 위해 기술적인 부문도 중요하지만 체력 강화에 초점을 맞추고 체계적인 운동을 통해 부족한 체력을 보완할 계획이다.



지난 26일 경기에서 캐디백을 맨 동생 정훈(오른쪽)씨와 트로피를 들고 포즈를 취하고 있는 모습. KPGA 제공

올해로 계약이 만료되는 현재 에이전트 대신 투어에 강점이 있는 새로운 에이전트도 물색 중이다. 캐디는 일단 동생 정훈(32)씨에게 맡기기로 했다. 다양한 언어를 써야 하는 투어지만 우선 ‘스몰 토크’라도 하기 위해서는 영어부터 공부할 생각이다.



이정환은 당초 30일 개막 예정인 아시안투어 홍콩오픈 출전을 포기했다. 다소 쌀쌀한 날씨에 동료들로부터 아이스 버킷 챌린지 수준의 우승 축하 물세례를 받는 바람에 심한 감기에 걸렸기 때문이다. 그는 “샷감이 좋아 꼭 출전하고 싶었는데 아쉽게 됐다”며 “대신 DP월드투어 플레이오프 1차전인 아부다비 HSBC 챔피언십에 출전할 예정”이라고 밝혔다. 총상금 900만 달러가 걸린 대회는 오는 11월 6~9일(현지시간) UAE 아부다비의 야스 링크스GC에서 열린다.



이정환은 “단순히 시드 유지에 만족하지 않을 것”이라며 “DP월드투어 두바이 레이스 ‘톱10’에 들어 내년에는 PGA투어 진출하는 걸 목표로 잡고 있다. ‘꾸준한 선수가 되자’는 좌우명을 새기고 또 새겨 열심히 준비하겠다. 이번엔 해내고 싶다”고 각오를 다졌다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “(아내가) 어렵게 얻은 기회인데 당연히 가라고 했다.”지난 26일 막을 내린 제네시스 챔피언십에서 우승한 이정환(34·우리금융그룹)은 경기 직후 “DP월드투어 진출은 아내와 상의해서 결정하겠다”고 했지만, 하루 뒤인 27일 국민일보와의 통화에서는 환하게 웃으며 “아내의 재가가 떨어졌다”고 말했다.제네시스 챔피언십은 DP월드투어와 한국프로골프(KPGA)투어 공동 주관으로 열려 우승자에게는 2년간의 DP월드투어 시드가 주어진다.이정환에게는 평생의 꿈이던 유럽 무대 진출 기회였다. 그럼에도 그는 선뜻 진출 의사를 밝히지 못했다. 가장 큰 이유는 가족이었다. 2021년 결혼한 그는 지난해 태어난 이란성 쌍둥이 해율·해소의 아빠다. 그가 떠나면 육아는 오롯이 아내의 몫이 될 수밖에 없다. 아내의 재가가 필요했던 이유다.또 다른 고민은 스폰서 문제였다. 남자 선수들에게 국내 후원은 쉽지 않다. 특히 PGA투어를 제외한 해외 진출 선수에 대한 스폰서십은 냉담하기까지 하다. 올해로 현재 스폰서와 계약이 만료되는 이정환 역시 자칫 ‘무적 신분’으로 해외로 나갈 수 있다는 불안감이 그의 발길을 주춤하게 한 것이다.이정환은 “스폰서가 없으면 아무리 잠재력이 좋아도 소용없다. 일본 선수들이 우리보다 앞서 있는 것도 선수들이 역량을 발휘하도록 도와주는 일본 기업들의 적극적인 후원 덕분이라고 생각한다”고 말했다.물론 올해로 10년간 KPGA에 아낌없는 지원을 해준 제네시스에 대한 고마움은 빼놓을 수 없다. 그는 “이번 대회에서 우승해서가 아니라 KPGA의 일원으로서 항상 고마운 마음을 갖고 있다”며 “제네시스가 없었다면 나를 포함해 국제무대에서 경쟁할 수 있는 기량을 갖추기 어려웠을 거다. 다른 기업들의 관심과 지원이 있으면 한국 남자 골프는 더 높이 비상할 것으로 생각한다”고 덧붙였다.그의 최종 목표는 PGA투어다. 하지만 그가 그린 로드맵은 DP월드투어를 거친 우회로다. 콘페리투어를 통한 도전은 비용과 시간이 많이 드는 반면 DP월드투어는 ‘레이스 투 두바이’ 포인트 상위 ‘톱10’에 오르면 상금도 확보하고 PGA투어 시드도 획득할 수 있기 때문이다.이정환은 DP월드투어 1년 시드를 주는 KPGA투어 제네시스 대상에 두 차례나 도전했지만, 시즌 막판 뒷심이 부족해 번번이 좌절했다. 이정환은 “이번 우승으로 마침내 DP월드투어 시드를 얻었다. 진짜 한 번 해보겠다”고 결기를 내보였다.그는 이번 우승으로 KPGA투어 최초로 DP월드투어와 공동 주관 대회에서 우승해 곧바로 DP월드투어로 진출한 선수가 됐다. 그는 “우선 첫 번째라서 영광스럽다. 2024년과 2025년 제네시스 포인트 상위자 자격으로 ‘제네시스 스코티시 오픈’에 출전해 해외 선수들과 경쟁을 했는데 크게 다를 것은 없었다”며 “코스와 환경, 문화에 적응하는 게 힘들 뿐, 기량면에서는 한국 선수들도 충분히 경쟁력을 발휘할 수 있다고 생각한다”고 강한 자신감을 보였다.이정환의 자신감에는 그만한 이유가 있다. 그는 작년 대회에서는 컷 탈락했지만 첫 번째 출전이었던 2023년 스코티시오픈에서는 공동 46위를 기록했다. KPGA투어 소속으로 스코티시오픈 컷 통과는 이정환이 처음이었다.아이언샷이 좋아 붙여진 별명 ‘아이언 맨’에 대해 그는 “정말 마음에 든다. 아이언샷을 잘하는 선수라는 평가에다 강한 이미지마저 심어주기 때문”이라며 “키가 크다 보니 다른 선수들에 비해 롱 아이언 플레이가 유리하고, 러프에서 플레이하는 데도 별 어려움을 느끼지 못한다”고 말했다.그는 내년 DP월드투어에서 연착륙하기 위해 기술적인 부문도 중요하지만 체력 강화에 초점을 맞추고 체계적인 운동을 통해 부족한 체력을 보완할 계획이다.올해로 계약이 만료되는 현재 에이전트 대신 투어에 강점이 있는 새로운 에이전트도 물색 중이다. 캐디는 일단 동생 정훈(32)씨에게 맡기기로 했다. 다양한 언어를 써야 하는 투어지만 우선 ‘스몰 토크’라도 하기 위해서는 영어부터 공부할 생각이다.이정환은 당초 30일 개막 예정인 아시안투어 홍콩오픈 출전을 포기했다. 다소 쌀쌀한 날씨에 동료들로부터 아이스 버킷 챌린지 수준의 우승 축하 물세례를 받는 바람에 심한 감기에 걸렸기 때문이다. 그는 “샷감이 좋아 꼭 출전하고 싶었는데 아쉽게 됐다”며 “대신 DP월드투어 플레이오프 1차전인 아부다비 HSBC 챔피언십에 출전할 예정”이라고 밝혔다. 총상금 900만 달러가 걸린 대회는 오는 11월 6~9일(현지시간) UAE 아부다비의 야스 링크스GC에서 열린다.이정환은 “단순히 시드 유지에 만족하지 않을 것”이라며 “DP월드투어 두바이 레이스 ‘톱10’에 들어 내년에는 PGA투어 진출하는 걸 목표로 잡고 있다. ‘꾸준한 선수가 되자’는 좌우명을 새기고 또 새겨 열심히 준비하겠다. 이번엔 해내고 싶다”고 각오를 다졌다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지