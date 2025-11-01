피나 바우쉬가 남긴 ‘카네이션’… 16년 뒤 다시 무대 위로

[And 문화]

현대무용의 거장 피나 바우쉬의 대표작 ‘카네이션’의 장면들. LG아트센터는 지난 2000년 개관을 기념해 이 작품을 선보인 뒤 올해 25주년을 기념해 다시 초청했다. Oliver Look, Evangelos Rodoulis, Zerrin Aydin-Herwegh 제공

LG아트센터는 올해 25주년을 기념해 2000년 개관 당시 선보였던 현대무용의 거장 피나 바우쉬(아래 사진)의 ‘카네이션’을 다시 무대에 올린다. 11월 6~9일 LG아트센터 서울, 11월 14~15일 세종예술의전당에서 선보이는 ‘카네이션’은 1982년 초연된 작품으로, 바우쉬가 개척한 탄츠테아터(Tanztheater)의 정수를 보여주는 초기 대표작이다. 카네이션 9000송이로 뒤덮인 무대가 관객에게 강렬한 이미지를 남기는 것으로 유명하다.





탄츠테아터는 추상적 속성을 가진 춤(Tanz)과 서사적인 속성을 가진 연극(Theater)을 결합했다는 뜻에서 붙여진 명칭이다. 바우쉬가 1973년 독일 부퍼탈 시립극장 발레단 예술감독으로 취임하며 시작됐다. 무용, 연극, 음악, 무대미술, 일상의 몸짓을 결합한 새로운 형식을 제시한 바우쉬는 극장에 요청해 단체명도 ‘탄츠테아터 부퍼탈’로 바꿨다. 36년간 총 44편의 작품을 발표한 바우쉬의 탄츠테아터는 무용을 넘어 현대 공연예술에 큰 영향을 끼쳤다. 그리고 바우쉬의 이런 업적을 기려 무용단은 1990년대부터 ‘탄츠테아터 부퍼탈 피나 바우쉬’라는 이름을 쓰고 있다.



한국에도 바우쉬의 팬이 많다. LG아트센터가 개관 이후 꾸준히 그의 작품을 공연한 것이 큰 역할을 했다. ‘카네이션’ 외에 ‘마주르카 포고’ ‘러프 컷’ ‘네페스’ 등 8편이 소개됐다. 특히 ‘러프 컷’은 국가/도시 시리즈 가운데 LG아트센터의 위촉으로 만든 한국 소재 작품이다.



하지만 바우쉬는 지난 2009년 6월 암 진단을 받은 직후 며칠 만에 세상을 떴다. 이미 향후 몇 년간의 투어 일정이 잡혀 있던 탄츠테아터 부퍼탈은 바우쉬의 신작 없이 예정대로 공연했다. 한국에서도 LG아트센터는 바우쉬 사후 2010년 ‘카페 뮐러’ ‘봄의 제전’, 2014년 ‘풀문’, 2017년 ‘스위트 맘보’를 올렸다.



바우쉬는 모든 것을 혼자 구성한 뒤 무용수들에게 일일이 지시하는 대신 무용수들과의 대화에서 나오는 경험과 관점을 작품에 수용하는 안무 스타일을 지녔다. 그런 이유로 바우쉬 사후에도 중견 무용수들이 주축이 돼 변형 없이 작품을 재연할 수 있었다. 하지만 이들이 나이 들어 무대에 서지 못하게 되면서 젊은 무용수들이 점차 그 자리를 대신하게 됐다.



올해 한국에 오는 ‘카네이션’은 무용수 19명 중 2명을 제외하고 모두 근래 입단한 젊은 무용수들이다. 바우쉬와 작업했던 무용수 출신 리허설 디렉터 2명이 작품의 충실한 재연에 나섰을 것이다. 하지만 무용수의 경험이 중요한 바우쉬 안무의 특성을 고려할 때 이번 ‘카네이션’은 동시대성이 사라진 아카이브(기록 보관)에 가까운 것은 아닐까. 시간이 좀 더 흘러 바우쉬와 작업했던 무용수가 모두 사라지면 박물관의 유물 같은 공연이 될지 모른다.



발레는 보편적 테크닉을 기반으로 하는 만큼 발레단 안에서 작품 보존이 전통으로 자리 잡았다. 반면 1인 안무가 중심의 현대무용은 안무가 사후 작품을 이어가기가 쉽지 않다. 초창기 현대무용단은 안무가의 타계와 함께 해체됐고, 작품 역시 대부분 사라졌다. 무용의 특성상 동작을 완벽히 기록하기 어렵고, 안무가들도 스스로 사후에 무용단의 지속을 원치 않았기 때문이다. 재정 문제 등 현실적 여건도 취약했다.



하지만 20세기 후반 들어 영상 기록 기술이 발전하고, 춤을 예술적 유산이자 공공재로 보는 인식이 확산하면서 상황이 달라졌다. 현대무용단이 안무가 사후에도 존속하려면 다른 안무가들의 작품도 공연하는 레퍼토리 컴퍼니로 전환해야 한다는 공감대가 형성됐다. 공적 지원을 받는 것은 물론 관객 유지를 위해서다. 마사 그레이엄 무용단, 폴 테일러 무용단, 앨빈 에일리 무용단 등 안무가 사후 이어져 온 현대무용단들은 레퍼토리 컴퍼니로 바뀌었다는 공통점을 지닌다.



‘포스트모던 댄스의 아버지’ 머스 커닝햄의 경우 무용단이 아닌 메소드를 남기는 확장적 방식을 선택했다. 머스 커닝햄 댄스 컴퍼니(MCDC)는 2009년 커닝햄 타계 이후 2년간 ‘마지막 투어’를 한 뒤 해체됐다. 대신 커닝햄의 모든 작품에 대한 저작권을 관리하는 머스 커닝엄 트러스트(MCT)가 설립됐다. MCT는 무용수들에게 커닝햄 메소드 교육을 하는 한편 작품에 대한 커닝햄의 각종 자료를 모아 재연을 돕고 있다.



이와 비교해 탄츠테아터 부퍼탈은 바우쉬의 갑작스러운 죽음 이후 방향성 재정립에 적잖은 혼란을 겪었다. 바우쉬의 유산을 이어가면서 동시대 안무가들의 신작을 선보이는 레퍼토리 무용단으로의 전환이 쉽지 않았기 때문이다. 바우쉬 사후 무용단이 소품 아닌 전막을 선보인 것도 9년 만이었다. 바우쉬 사후 임명된 예술감독 상당수가 임기를 채우지 못하고 중도 하차한 것은 탄츠테아터 부퍼탈이 여전히 과도기에 있음을 보여준다. 이번 내한공연에는 예술감독 대행을 맡은 다니엘 지크하우스가 함께한다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



