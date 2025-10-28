좁혀지지 않는 현금 투자 비중… 한·미 정상회담서 타결 불투명

베선트 “세부사항 많고 매우 복잡”

쌀 수입 문제 놓고 정부 내 혼선도

김정관 장관(왼쪽)과 하워드 러트닉 미 상무장관(오른쪽). 산업통상자원부 제공

도널드 트럼프 미국 대통령 방한을 앞두고 통상 당국이 마지막까지 관세협상 타결을 위해 미국과 장관급 협의를 진행하고 있지만 대미 투자 규모와 실행방식 등에서 좀처럼 돌파구를 찾지 못하고 있다. 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간에 예정된 한·미 정상회담에서 관세협상이 타결될 것이란 기대도 불투명해지고 있다.



28일 통상 당국에 따르면 김정관 산업통상부 장관은 지난 주말 이후 하워드 러트닉 미 상무장관과 화상회의를 두 차례 이상 갖고 대미 투자패키지 실행 방안에 대해 협의한 것으로 알려졌다. 김 장관은 지난 22일 김용범 대통령실 정책실장과 함께 미국을 방문해 러트닉 장관과 후속 대면 협의를 한 뒤 24일 새벽 귀국했다.



한·미 협상 최대 쟁점은 총 3500억 달러에 달하는 대미 투자패키지의 현금 투자 비중 및 방식이다. 한국은 외환시장 안정과 재정 부담을 이유로 현금 투자 규모를 최소화하려는 반면 미국은 일본과의 합의 수준에 준하는 ‘대규모 현금 투자’를 요구하며 강경한 입장을 보이고 있다. 미·일 정상이 이날 무역협상 합의문에 공동서명한 것도 한국으로선 부담이다.



한·미 간 입장차는 좀처럼 좁혀지지 않는 분위기다. 미국은 매년 250억 달러씩 8년간 총 2000억 달러의 현금 투자를 요구하며 전체 투자액 중 절반 이상을 현금으로 충당하라고 압박하고 있다. 반면 우리 정부는 외환시장 부담 등을 이유로 10년에 걸쳐 연 70억 달러씩 700억 달러 수준만 가능하다는 입장을 고수하는 것으로 전해졌다.



양국 관계자들도 연일 신중한 메시지를 내놓고 있다. 트럼프 대통령의 아시아 순방에 동행한 스콧 베선트 재무장관은 27일(현지시간) 한·미 관세협상과 관련해 “(29일까지) 아직 마무리될 것 같지는 않다”며 “처리해야 할 세부 사항이 많고 매우 복잡한 협상”이라고 말했다. 오현주 국가안보실 3차장도 외신 간담회에서 “이번에 바로 타결되기는 좀 어렵지 않나 생각한다”고 했다.



농산물 수입 등 민감한 통상 쟁점을 두고 정부 내 혼선도 감지된다. 송미령 농림축산식품부 장관은 이날 국정감사에서 미국산 쌀 수입 쿼터 확대가 “불가능하다”고 밝혔다. 앞서 쌀 수입 쿼터 조정 가능성을 시사한 조현 외교부 장관의 발언을 일축한 것이다. 송 장관은 “외교부 장관은 협상 주체가 아니다”며 “쌀과 쇠고기는 레드라인(한계선)이라는 것이 일관된 입장”이라고 강조했다.



세종=김혜지 기자 heyji@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령 방한을 앞두고 통상 당국이 마지막까지 관세협상 타결을 위해 미국과 장관급 협의를 진행하고 있지만 대미 투자 규모와 실행방식 등에서 좀처럼 돌파구를 찾지 못하고 있다. 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간에 예정된 한·미 정상회담에서 관세협상이 타결될 것이란 기대도 불투명해지고 있다.28일 통상 당국에 따르면 김정관 산업통상부 장관은 지난 주말 이후 하워드 러트닉 미 상무장관과 화상회의를 두 차례 이상 갖고 대미 투자패키지 실행 방안에 대해 협의한 것으로 알려졌다. 김 장관은 지난 22일 김용범 대통령실 정책실장과 함께 미국을 방문해 러트닉 장관과 후속 대면 협의를 한 뒤 24일 새벽 귀국했다.한·미 협상 최대 쟁점은 총 3500억 달러에 달하는 대미 투자패키지의 현금 투자 비중 및 방식이다. 한국은 외환시장 안정과 재정 부담을 이유로 현금 투자 규모를 최소화하려는 반면 미국은 일본과의 합의 수준에 준하는 ‘대규모 현금 투자’를 요구하며 강경한 입장을 보이고 있다. 미·일 정상이 이날 무역협상 합의문에 공동서명한 것도 한국으로선 부담이다.한·미 간 입장차는 좀처럼 좁혀지지 않는 분위기다. 미국은 매년 250억 달러씩 8년간 총 2000억 달러의 현금 투자를 요구하며 전체 투자액 중 절반 이상을 현금으로 충당하라고 압박하고 있다. 반면 우리 정부는 외환시장 부담 등을 이유로 10년에 걸쳐 연 70억 달러씩 700억 달러 수준만 가능하다는 입장을 고수하는 것으로 전해졌다.양국 관계자들도 연일 신중한 메시지를 내놓고 있다. 트럼프 대통령의 아시아 순방에 동행한 스콧 베선트 재무장관은 27일(현지시간) 한·미 관세협상과 관련해 “(29일까지) 아직 마무리될 것 같지는 않다”며 “처리해야 할 세부 사항이 많고 매우 복잡한 협상”이라고 말했다. 오현주 국가안보실 3차장도 외신 간담회에서 “이번에 바로 타결되기는 좀 어렵지 않나 생각한다”고 했다.농산물 수입 등 민감한 통상 쟁점을 두고 정부 내 혼선도 감지된다. 송미령 농림축산식품부 장관은 이날 국정감사에서 미국산 쌀 수입 쿼터 확대가 “불가능하다”고 밝혔다. 앞서 쌀 수입 쿼터 조정 가능성을 시사한 조현 외교부 장관의 발언을 일축한 것이다. 송 장관은 “외교부 장관은 협상 주체가 아니다”며 “쌀과 쇠고기는 레드라인(한계선)이라는 것이 일관된 입장”이라고 강조했다.세종=김혜지 기자 heyji@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지