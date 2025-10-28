이태원 참사 3주기… 상처 여전한 유가족들 “놀러갔다 죽었다는 막말보다 尹정부 소극적 대응 더 아파”

‘그 정도 말은 해도 돼’ 묵인한 셈

이태원 참사 유가족인 김남희(왼쪽 사진)씨와 임현주씨. 이들은 참사 원인 규명이 제대로 이뤄지지 않았다며 철저한 조사를 촉구했다.

“놀다 죽었다는 막말보다 더 아팠던 건 윤석열정부 책임자들의 소극적 대응이었습니다.”



10·29 이태원 참사 3주기를 앞두고 서울 종로구 별들의집에서 만난 유가족들은 “3년이 지났지만 이제부터가 시작”이라고 말했다. 참사 원인과 책임에 대한 진상 규명이 여전히 제대로 이뤄지지 않았다는 것이다. 고 김의진(사망 당시 29세)씨의 어머니 임현주(59)씨는 참사 당일 경찰에 연달아 압사 위험 신고가 접수된 사실을 언급하며 “기동대 한 부대만 배치됐어도 참사는 막을 수 있었을 것”이라고 강조했다.



임씨는 “(경찰청 특별수사본부의) 앞선 조사에서는 원인을 단순히 ‘군중 유체화’라고 마무리했지만 문제는 사람이 많았다는 게 아니라 그 위험을 충분히 막을 수 있었는데도 정부가 행정적으로 대응하지 않은 것”이라고 말했다. 많은 사람이 몰려 자기 힘으로는 움직이기 힘든 군중 유체화 위험을 막지 못한 정부의 대응에 문제가 있었다는 취지다.



지난 23일 발표된 정부 합동감사 결과에서는 정부 실책이 참사 원인으로 지목됐다. 감사단은 참사 당일 압사 위험 긴급신고 11건 중 실제 출동은 1회뿐인데도 시스템에는 조치가 있었던 것처럼 허위 입력된 사실이 있었다고 밝혔다. 대통령실이 용산으로 이전되면서 경비 인력이 대통령실 주변으로 집중된 점도 한 원인으로 지목됐다.



고 신애진(사망 당시 24세)씨의 어머니 김남희(51)씨는 정치권 막말을 언급하면서 “그 정도 말은 해도 된다는 정치권의 묵인이 결국 사회 전반의 2차 가해를 내버려 둔 것”이라고 지적했다. 앞서 국민의힘 소속 김미나 경남 창원시의원은 2022년 SNS에 ‘자식 팔아 장사한다는 소리 나온다’ 등의 글을 올려 물의를 일으킨 바 있다. 현재 경찰청 국가수사본부는 2차 가해 관련 게시글 121건을 수사 중이다.



유가족들은 앞으로 조사 과정을 함께 지켜봐 달라고 요청했다. 임씨는 “이제야 한 발을 뗐지만 모든 책임자를 조사할 수 있을지 걱정”이라며 “‘지금부터의 진상규명을 함께 지켜봐 달라”고 말했다.



이태원 참사 진상 규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회는 방한 중인 외국인 희생자 유가족을 상대로 희생자들에 대한 조사를 이날 진행했다. 유가족들은 29일 참사 3주기 기억식에 참석하기 위해 정부 초청으로 한국을 방문 중이다. 조사는 오전 이란 프랑스 노르웨이 등 6개국 유가족 17명, 오후 러시아 호주 등 5개국 유가족 17명을 상대로 이뤄졌다.



글·사진=이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr



