野, ‘축의금 반환’ 최민희에 “뇌물은 돌려줘도 뇌물”

“계좌이체만 돌려주는 눈속임… 김영란법 위반소지” 고발키로

더불어민주당 소속 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장이 27일 국정감사 현장 시찰을 위해 제주 서귀포시 하원동에 있는 한화우주센터로 향하고 있다. 연합뉴스

국민의힘은 ‘축의금 반환’ 논란이 불거진 더불어민주당 소속 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장을 고발키로 하고 위원장직 사퇴를 촉구했다.



송언석 원내대표는 27일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “최 위원장은 자녀 결혼식 날짜를 유튜브 보고 알았다고 주장하더니 축의금을 누가 얼마씩 냈는지 아주 꼼꼼하게 확인하고 있었다”며 “피감기관 관계자들로부터 100만원씩, 적은 돈은 아닌 것 같다. 김영란법 위반·뇌물 수수 소지가 다분하다”고 주장했다. 또 “뇌물은 돌려주더라도 뇌물죄가 성립한다는 게 법조계 중론”이라며 “사적인 축의금 정리 업무를 보좌진한테 시킨 것도 명백한 갑질”이라고 지적했다.



최 위원장은 전날 국회 본회의에서 자신의 딸 결혼식에 축의금을 낸 피감기관 관계자 등의 명단과 금액을 보좌진에게 전달하는 문자가 공개돼 청탁금지법 등을 위반한 것 아니냐는 지적이 제기됐다. 이후 최 위원장은 기관 및 기업으로부터 들어온 축의금을 돌려주도록 보좌진에 지시하는 내용이었다고 해명했다.



최 위원장 보좌진은 이날 오후 이준석 개혁신당 대표 의원실을 방문해 이 대표가 낸 축의금을 돌려준 것으로 파악됐다. 반환 명단에 이름을 올린 것으로 알려졌던 그는 오전 기자들과 만나 “최 위원장 딸의 혼사는 (과방위원들이) 각자 진정성 있는 마음으로 축하해주면 좋겠다는 의견이 많았다”며 “아직까지 저한테 반환 통보가 오지는 않았다”고 말한 바 있다.



국민의힘은 그러나 계좌로 직접 입금된 축의금만 반환하는 형태의 ‘눈속임’이 아니냐는 의혹도 제기했다. 최 위원장 딸 모바일 청첩장에는 축의금 카드결제 기능까지 포함됐다가 삭제된 것으로 알려졌는데, 축의대에서 받은 돈 봉투와 카드결제로 들어온 돈에 대해 수사가 필요하다는 것이다.



율사 출신 한 국민의힘 의원은 “계좌이체로 들어온, 문제 될 돈만 추려서 돌려주는 방식으로 수사에 대비한 알리바이를 만들려는 목적으로 보인다”며 “수사가 불가피하다”고 말했다. 박성훈 당 수석대변인은 “(최 위원장은) 공직자로서 본인 권력을 이용해 피감기관의 돈을 갈취했다. 굉장히 죄질이 나쁘다”며 “위원장직 사퇴와 함께 고발 등 관련 법적 절차를 진행할 예정”이라고 밝혔다.



박수현 민주당 수석대변인은 “과방위원장으로서 직책이나 직무수행과 관련한 개인이나 단체, 그리고 잘 인지하지 못하는 축의금은 환급하는 것이 공직자로서 당연한 처신”이라며 “당 차원에서 조치할 문제는 아니라고 생각한다”고 말했다.



정우진 이강민 기자 uzi@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 정우진 기자 uzi@kmib.co.kr 578 응원 하기 국민일보 정우진 기자입니다. 국방부에 출입하고 있습니다. 국민의힘은 ‘축의금 반환’ 논란이 불거진 더불어민주당 소속 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장을 고발키로 하고 위원장직 사퇴를 촉구했다.송언석 원내대표는 27일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “최 위원장은 자녀 결혼식 날짜를 유튜브 보고 알았다고 주장하더니 축의금을 누가 얼마씩 냈는지 아주 꼼꼼하게 확인하고 있었다”며 “피감기관 관계자들로부터 100만원씩, 적은 돈은 아닌 것 같다. 김영란법 위반·뇌물 수수 소지가 다분하다”고 주장했다. 또 “뇌물은 돌려주더라도 뇌물죄가 성립한다는 게 법조계 중론”이라며 “사적인 축의금 정리 업무를 보좌진한테 시킨 것도 명백한 갑질”이라고 지적했다.최 위원장은 전날 국회 본회의에서 자신의 딸 결혼식에 축의금을 낸 피감기관 관계자 등의 명단과 금액을 보좌진에게 전달하는 문자가 공개돼 청탁금지법 등을 위반한 것 아니냐는 지적이 제기됐다. 이후 최 위원장은 기관 및 기업으로부터 들어온 축의금을 돌려주도록 보좌진에 지시하는 내용이었다고 해명했다.최 위원장 보좌진은 이날 오후 이준석 개혁신당 대표 의원실을 방문해 이 대표가 낸 축의금을 돌려준 것으로 파악됐다. 반환 명단에 이름을 올린 것으로 알려졌던 그는 오전 기자들과 만나 “최 위원장 딸의 혼사는 (과방위원들이) 각자 진정성 있는 마음으로 축하해주면 좋겠다는 의견이 많았다”며 “아직까지 저한테 반환 통보가 오지는 않았다”고 말한 바 있다.국민의힘은 그러나 계좌로 직접 입금된 축의금만 반환하는 형태의 ‘눈속임’이 아니냐는 의혹도 제기했다. 최 위원장 딸 모바일 청첩장에는 축의금 카드결제 기능까지 포함됐다가 삭제된 것으로 알려졌는데, 축의대에서 받은 돈 봉투와 카드결제로 들어온 돈에 대해 수사가 필요하다는 것이다.율사 출신 한 국민의힘 의원은 “계좌이체로 들어온, 문제 될 돈만 추려서 돌려주는 방식으로 수사에 대비한 알리바이를 만들려는 목적으로 보인다”며 “수사가 불가피하다”고 말했다. 박성훈 당 수석대변인은 “(최 위원장은) 공직자로서 본인 권력을 이용해 피감기관의 돈을 갈취했다. 굉장히 죄질이 나쁘다”며 “위원장직 사퇴와 함께 고발 등 관련 법적 절차를 진행할 예정”이라고 밝혔다.박수현 민주당 수석대변인은 “과방위원장으로서 직책이나 직무수행과 관련한 개인이나 단체, 그리고 잘 인지하지 못하는 축의금은 환급하는 것이 공직자로서 당연한 처신”이라며 “당 차원에서 조치할 문제는 아니라고 생각한다”고 말했다.정우진 이강민 기자 uzi@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지