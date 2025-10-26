중국서 ‘대만 광복절’ 기념식… 대만은 ‘역사 왜곡’ 반발

중화민국 국민정부에 반환된 25일

대만 대륙위 “광복은 중국과 무관”

사진=신화연합뉴스

중국이 25일을 ‘대만 광복 기념일’로 제정해 첫 기념행사를 개최했다. 중국은 대만 광복이 중국 정부가 대만에 대한 주권을 회복한 증거라고 주장하지만 대만은 ‘역사 왜곡’이라고 반발했다.



중국 관영 신화통신과 대만 중앙통신에 따르면 중국 국무원 대만사무판공실은 이날 정오 베이징에서 대만 광복 기념일 제정을 축하하는 리셉션을 개최했다. 행사에는 왕후닝 전국인민정치협상회의 주석, 리간제 당 중앙위 통일전선공작부장, 왕이 당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장, 장유샤 중앙군사위원회 부주석 등이 참석했다.



왕 주석은 “대만 광복 80주년에 기념일을 제정해 ‘하나의 중국’ 원칙과 국가 주권 및 영토 수호 의지가 굳건함을 보여줬다”면서 “중화민족이 다함께 통일의 대업을 추진해야 한다”고 강조했다. 이어 “어떤 형태의 ‘대만 독립 분열’ 활동도 용납하지 않을 것”이라고 경고했다.



중국 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회는 전날 제18차 회의를 열어 ‘대만 광복 기념일 지정에 관한 결정’을 통과시키고 매년 10월 25일 기념행사를 열기로 했다. 1895년부터 일제 식민 지배를 받던 대만이 중화민국 국민정부에 반환된 1945년 10월 25일을 기념하겠다는 것이다.



전인대 상무위는 “대만 광복은 중국 인민의 항일전쟁 승리의 중요한 성과이고 중국 정부가 대만에 대한 주권 행사를 회복했다는 움직일 수 없는 증거”라고 밝혔다.



대만 대륙위원회는 “대만 광복은 당시 수립되지 않았던 중화인민공화국이나 일본과의 전쟁에 기여한 게 없는 중국공산당과 아무런 관련이 없다”면서 “‘하나의 중국’이라는 왜곡된 역사 서사와 편파적 정치 프레임을 강화하려는 시도”라고 반발했다.



대만 정부는 올해부터 이날을 ‘진먼다오 구닝터우 전투’ 승리를 기념하는 ‘대만 광복 및 진먼 구닝터우 대승 기념일’로 명명하고 법정 공휴일로 지정했다.



구닝터우 전투는 1949년 중국 인민해방군이 대만의 진먼다오를 침공했다가 퇴각한 사건으로 대만의 대중국 항전 의지를 상징한다.



베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr



